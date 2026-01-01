800 milyon lira ile ne yapılmaz ki...

Geçen sene 600 milyon lira büyük ikramiye veren Milli Piyango bu sene yine rekor kırarak 800 milyon lira verdi. Bilet fiyatları ise tam bilet için 800 TL, yarım bilet için 400 TL ve çeyrek bilet için 200 TL olarak açıklandı. Kazananın çok büyük bir zenginliğin kapısını da aralayacağı büyük ikramiye hayal gücünüzü zorlayacak kadar fazla bir miktar. Peki, bu ikramiye ile neler yapılabilir?



LÜKS ARAÇLAR KAPIDA

800 milyon TL ile orta segmentte 90-100 arasında araç alabilirsiniz. 'Yok ben ultra lüks istiyorum' diyorsanız, fiyatı 60-80 milyon lira arasında değişen özel üretim 10 adet Rolls-Royce veya Ferrari ile garajınızı süsleyebilirsiniz.





18.6 MİLYON DOLAR

Milli Piyango'nun 800 milyon TL'lik büyük ikramiyesiyle döviz almak isterseniz, 18 milyon 635 bin dolar veya 15 milyon 830 bin euro alabilirsiniz.



80.000 ADET ÇEYREK ALTIN

Türkiye'de yatırım denilince akla tabii ki altın geliyor. 800 milyon TL ile tanesi 10 bin TL'den 80 bin adet çeyrek altın satın alabilirsiniz. 130 kilo altın almak da bir alternatif. Cumhuriyet altınını tercih ederseniz 20 bin adet alabilirsiniz.





SÜPER YATI DEMİRLEYİN

Deniz tutkunları 800 milyon TL ile hayallerindeki yatı alabilir. Yaklaşık 20 milyon dolar eden rekor ikramiye ile 45 metrelik, içerisinde helikopter pisti ve jakuzisi bulunan süper bir yat satın alabilirsiniz.



MEVDUATTA GETİRİ YÜKSEK

FAİZ hassasiyetiniz yoksa son dönemde mevduat faizleri de cazip getiri imkânı sunuyor. 800 milyon TL'nin yüzde 47 faizle mevduat getirisi aylık net 32 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Günlük getirisi ise yaklaşık 1 milyon TL





20 PENTHOUSE DAİRE

800 milyon TL ile lüks konut sahibi olmak isteyenlerin de geniş seçenekleri bulunuyor. İstanbul'un en ihtişamlı rezidanslarında tanesi 40 milyon liradan 20 adet Penthouse daire alabilirsiniz.



100 M2'LİK 200 KONUT

Türkiye'de yatırım denilince akla ilk gelen konut oluyor. Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 4 milyon TL. Bu ikramiye ile yaklaşık 200 adet konut satın alınabilir.



BOĞAZ'DA YALI

KONUT yatırımını İstanbul'da yapmak isteyenler için ise değişik alternatifler bulunuyor. 800 milyon TL ile İstanbul'da, piyasa koşullarında yaklaşık 90 konut satın alınabilir. Vizyonunuz daha farklı ise Boğaz'da 150-300 milyon TL bandında butik bir yalı alabilirsiniz. Boğaz hattında prestijli yalı dairesi de alabilme şansınız var.



BODRUM'DA MALİKÂNE

BODRUM âşıkları bu ikramiyeyle hayallerine daha rahat kavuşabilir. Bu parayla Bodrum Türbükü'nde tanesi 80 milyon liradan 10 adet ultra lüks malikâne alıp, hem akrabalarınızı hem de dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz.