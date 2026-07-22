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Giriş Tarihi: 22.07.2026

800 milyon $ yatırımla borsaya geliyor

800 milyon $ yatırımla borsaya geliyor
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KAR-DEMİR Çelik, halka arza hazırlanıyor. Şirket, 22-23-24 Temmuz 2026'da talep toplayacak. Toplam 128 milyon TL nominal değerli payların pay başına 35 TL sabit fiyatla satışa sunulduğu halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 4 milyar 480 milyon TL olması hedefleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 15.42 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Halka arzın 3.6 milyar TL'lik kısmı yatırım yapılmış mevcut projelerin finansmanına ayrılacak. Halka arz sürecinin yalnızca finansmana erişim amacıyla başlatılmadığını vurgulayan Kar-demir Çelik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Bakırel, şirketin son beş yıldaki 800 milyon dolarlık büyük ölçekli yatırımlarını halka arz öncesinde tamamladığını söyledi. Bakırel, halka arzdan sağlanacak kaynağın yaklaşık yüzde 90'ının şirket bünyesinde kalacağını belirterek, kaynağın işletme sermayesinin güçlendirilmesi, ham madde tedariki ve yatırım finansmanından kaynaklanan borçların azaltılması için kullanılacağını kaydetti.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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