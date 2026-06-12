81 ilde 249 istasyon için imzalar atıldı

2027-2047 döneminde araç muayene hizmetlerini yürütecek TURKA, Türkiye genelinde kurulacak yeni nesil araç muayene istasyonlarının iş ortaklarıyla anlaşmalarını imzaladı. 1.72 milyar dolarlık işletme hakkı devrinin ardından yola çıkan şirket, 81 ilde 249 istasyon, 100 mobil istasyon ve yapay zekâ destekli yeni teknolojilerle araç muayenesinde yeni bir dönemin hazırlığını yapıyor. Araç muayenesini yalnızca teknik bir kontrol süreci olarak görmediklerini belirten TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, "Hedefimiz sadece devralacağı sistemi işletmek değil mobil istasyonlardan yapay zekâ destekli denetimlere, elektrikli araç kontrollerinden çevreci uygulamalara kadar uzanan yeni bir araç muayene ekosistemi kurmak. Şartnamede 75 adet mobil istasyon öngörülmesine rağmen, biz ilk aşamada 100 mobil istasyonu devreye almayı planlıyoruz. İlerleyen dönemde 250 mobil istasyona kadar çıkarabileceğiz. Böylece toplam muayene hattı sayısını en az 850'ye ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Toplantıda konuşan MOI Ortak Girişim Grubu (TURKA) ortaklarından Opus CEO'su Lothar Geilen "Türkiye, muayene tekrarları ile yılda yaklaşık 16 milyon işlemle dünyanın en büyük araç muayene pazarlarından birini oluşturuyor" dedi. Yeni sistemde plaka tanıma teknolojileri, görüntü işleme sistemleri, otomotik ölçüm cihazları ve veri destekli karar mekanizmaları kullanılacak. Araç sahiplerini ilgilendiren en önemli değişiklerden biri ödeme tarafında yaşanacak. 15 Ağustos 2027'den itibaren TURKA istasyonlarında kredi kartı ve banka kartıyla yapılan ödemelerde ek komisyon alınmayacak. Böylece araç muayene ücretlerine kart kullanımından kaynaklanan ilave maliyet yansıtılmayacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!