Depozito Sistemi’nde yol haritası belli oldu: 81 ilde 4.500 makine faaliyete geçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nde yeni bir aşamaya daha geçiliyor. Hem atık şişelerin geri dönüşümünü hızlandıracak hem de vatandaşlara maddi kazanç sağlayacak olan Depozito Sistemi, ilk olarak Sakarya'da faaliyete geçecek. Ardından 6 ile daha yayılacak olan uygulama, yıl sonuna kadar 81 ilde aktif hale getirilecek.

MARKETLERDE KURULACAK

İade makineleri, çoğunlukla bakanlıklar, valilikler, belediyeler ve il müdürlükleri gibi kamusal alanlar ile zincir marketlerde kurulacak. Böylelikle cihazların fiziki güvenliği de sağlanmış olacak. Bakanlık tarafından oluşturulan dijital sistem üzerinden makinelerdeki doluluk oranı saatlik olarak uzaktan takip edilecek. Makine haznesinin dolması durumunda kısa süre içerisinde ekipler bölgeye yönlendirilerek, atıkların boşaltılması sağlanacak. Pilot il olan Sakarya'da, uygulamayı devreye almaya yönelik faaliyetler devam ediyor. Depozito Sistemi'nin kesintisiz yürütülmesi için kentte şu an 100'ü aşkın personel mesai yürütüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un belirleyeceği bir tarihte, Sakarya'da lansman programının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

6 İLE DAHA YAYILACAK

Sakarya'da faaliyetin başlaması sonrası yeni bir aşamaya daha geçilecek. Bu kapsamda Ankara'daki kamu kurumlarında ve 6 ilde daha makinelerin eş zamanlı olarak yaygınlaşması sağlanacak. Son aşamada Depozito Sistemi, 81 ile yayılacak. Yıl sonu itibarıyla yaklaşık 4 bin 500 iade makinesi faaliyete geçecek. Proje kapsamındaki depozito iade ücretinin, en azından yıl sonuna kadar 25 kuruş olması öngörülüyor.

ÖZEL, MİLLETİN GÖZÜNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından, TOKİ'nin İstanbul Arnavutköy'deki sosyal konut projesi ile ilgili paylaşım yaptı. "Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Söyledik ama dinlemiyorlar. İstanbul'da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu" ifadelerine yer veren Kurum, millete bir söz verdiklerini, konut sorununu çözüp, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacaklarını söylediklerini belirtti. Kurum, şimdi verilen sözleri yerine getirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "'Bu Kanal İstanbul Projesidir' diyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar. Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır. Vatandaşlarımız başvurularını yapmış, kuralar çekilmiş, konutların başvuru bedelleri de ödenmiştir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'O konutlar Araplara satılacak' iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir. Ama bu iftiradan da bir kez daha anlıyoruz ki siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız. İflah olmaz yalanlarınızla ne vatandaşımızı kandıracak, ne de bizi engelleyebileceksiniz."