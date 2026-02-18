81 ile 13 trilyon lira yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la özdeşleşen "nereden nereye" sözü Türkiye'ye 23 yılda yapılan yatırımları kısaca özetlerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise 81 il için yatırım karnesi hazırladı. Son 23 yılda Türkiye'nin haberleşme ve ulaştırma altyapısına 13 trilyon lira harcandı. İnternet sitesi üzerinden bugüne kadar yapılan yatırımları tek tek anlatan Bakanlık, sunuş kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kalkınmanın temel unsuru olarak ulaştırma yatırımlarında ne kadar iyi bir noktaya gelirsek, ülkemizin büyümesinin ve güçlenmesinin önünü de o denli açmış oluyoruz" sözlerine yer verilirken, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ise "Ülkemizin geleceği için aydınlık yarınlara hizmet edecek yeni projelerimizi, vazgeçmeyeceğimiz vatan aşkımızla kazandırmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. 81 ilde son 23 yılda 300 milyar dolar yatırım yapılırken, 2002'de 6.1 bin kilometre olan bölünmüş yol ağı bugün 30 bin kilometreyi aştı. Otoyol uzunluğu bin 714 kilometreden 3 bin 796'ya yükseltildi. Köprü ve viyadük uzunluğu 311 kilometreden 819 kilometreye, tünel uzunluğu 50 kilometreden 847 kilometreye ve sayısı 57'ye yükseltildi. Türkiye'nin fiber altyapısı 657 bin kilometreye ulaştı. 2002'de Türkiye'de 26 havalimanı bulunurken bugün bu sayı 58'e yükseldi. Yolcu sayısı 34,5 milyondan 247 milyona çıktı. Demir yolu ağı ise 14 bin 437 kilometreye ulaştı.

