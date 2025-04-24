82 bin gencin kariyer yolculuğu başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversite öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasında iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'ndan bugüne kadar 82 bin 570 öğrenci yararlandı. Genç istihdamının artırılması için düzenlenen programda 127 kamu üniversitesiyle yapılan işbirliği çerçevesinde öğrenciler, hem teorik eğitimlerini alıyor hem de belirli alanlarda çalışarak iş gücü piyasasına hazırlanıyor.

437 BİN BAŞVURU

Programa başvurular İŞKUR Gençlik Platformu, İŞKUR mobil uygulama ve e-Şube, Alo170 ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri üzerinden yapılabiliyor. Bu doğrultuda üniversite öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasında iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'na bugüne kadar 437 bin 215 öğrenci başvurdu. Üniversitelerde çekilen kuralar sonucunda toplamda 82 bin 570 öğrenci, söz konusu programdan yararlanma imkânı yakaladı. Programa en fazla başvurunun yapıldığı il, 25 bin 234 başvuru ile Ankara oldu. Onu sırasıyla İzmir, İstanbul, Konya, Sivas, Erzurum, Kayseri, Antalya, Samsun ve Eskişehir izledi.

GÜNLÜK 1.083 TL DESTEK

Öğrenciler, program kapsamında sürdürülebilir kampüs, kampüs altyapı ve bakım faaliyetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, akademik, idari destek ve toplumsal hizmet ile işbirliği, öğrenci gelişim ve uyum, dijital dönüşüm ve inovasyon gibi faaliyetlerinin desteklenmesi gibi ana faaliyetler ve bunlara bağlı alt faaliyet alanlarında çalışmalarını gerçekleştiriyor. Haftada en az 1, en fazla ise 3 gün işbaşı yapabilen öğrenciler, günlük 1.083 lira cep harçlığı alıyor ve genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortaları İŞKUR tarafından karşılanıyor. Ayrıca öğrencilerin, sigortalı bir işte çalışmalarının önünde herhangi engel de bulunmuyor. Öte yandan, program kapsamında öğrencilere bireysel danışmanlığın yanı sıra iş arama, finansal okuryazarlık, öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler veriliyor.