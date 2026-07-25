8.3 milyon ton hububat alındı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 21 Mayıs'tan bu yana 176 bin üreticiden 8.3 milyon ton rekor hububat alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 2026 Mayıs ayında hasadını erken yapan üreticilerin depolama ihtiyacını karşılamak üzere buğday ve arpa alımlarını almaya başladıklarını hatırlatan Yumaklı, şimdiye kadar toplam 176 bin üreticiden 8.3 milyon ton hububat alımı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Günlük ortalama 200 bin ton olan alım miktarının, son günlerde hasadın yoğunlaşmasıyla 370 bin tona ulaştığının altını çizen Yumaklı, "Kışın 1 ayda sattığımız hububat miktarını bugün 1 günde alıyoruz. 2023 yılı ile kıyaslarsak 2023'te bugün itibarıyla 3.4 milyon ton hububat alınmışken, bugün bu rakam 8 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Yani 2 katından fazla ürün demek" bilgisini verdi.

34.3 MİLYAR TL ÖDENDİ

Ülke genelinde 650 civarında alım noktasında faaliyetlerin sürdürüldüğünü aktaran Yumaklı, en fazla alımın İç Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştiğini, il bazında ise 1.3 milyon tonu aşan alımla Konya'nın ilk sırada bulunduğunu dile getirdi. Hasadın yoğun olduğu bu dönemde depo doluluk oranlarının yüzde 65-70 olduğunu belirten Yumaklı, TMO'nun depolarının dolması nedeniyle alımı durduracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, son ürün gelene kadar alımların süreceğini vurguladı. Çiftçilerin ürün bedellerinin kanuni esaslar doğrultusunda 21'inci günden itibaren hesaplarına aktarıldığını hatırlatan Yumaklı, "Şu ana kadar 34.3 milyar lira üreticilerin hesaplarına aktarıldı" dedi. ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör