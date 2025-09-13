88 yıllık köprü yenilendi

Atatürk'ün son eseri olarak bilinen, ilk olarak 1937'de hizmete açılan, ardından 1968 yılında ikinci kez inşa edilen Singeç Köprüsü'nün yerine üçüncü nesil köprü yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün Tunceli'yi turizmde öne çıkaracak yol ve köprü projelerinin açılışını yaptı. Tunceli'nin karayolu ağının fiziki ve geometrik standartlarını iyileştirme çalışmaları kapsamında, Pertek- Tunceli İl Yolu, Çemişgezek-Feribot İskelesi Ayrım-Hozat-Pertek Ayrım İl Yolu ile Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü projeleri hayata geçirildi. Bakan Uraloğlu, son 23 yılda Tunceli'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 20 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, "Bölünmüş yol uzunluğunu 2'den 48 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu 58 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ile Tuncelilileri yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Tunceli Şehir Geçişi, Elazığ-Bingöl Ayrımı-Tunceli Yolu, Çemişgezek Geçişi ve Pertek Çevre Yolu gibi önemli kara yolu projelerini tamamladık" dedi.

YENİ YOL 6 KİLOMETRE KISALDI

Uraloğlu, Tunceli'ye üç büyük müjdeyle geldiklerini ifade ederek şunları kaydetti: "Pertek-Hozat İl Yolu ve Singeç Köprüsü projesinde, 40 kilometrelik mevcut yolu 6 kilometre kısaltarak 34 kilometre uzunluğunda sathi kaplamalı tek yol standardında yeniden inşa ettik. Murat Nehri geçişini, 472 metre uzunluğundaki Singeç Köprüsü'yle sağladık. 1937'de hizmete giren ilk Singeç Köprüsü, 1974'te Keban Baraj Gölü suları altında kalmış ve ulaşım 1968'de inşa edilen ikinci Singeç Köprüsü ile sağlanmıştı. Şimdi üçüncü Singeç Köprüsü ve varyant projesi ile Murat Nehri geçişindeki ulaşım standardını yükselttik. Güzergahtaki 50 dakikalık seyahat süresini 25 dakikaya indirdik."





519 MİLYON TL'LİK TASARRUF

PERTEK-Tunceli İl Yolu'nun Tunceli'yi Pertek üzerinden Elazığ'a bağlaması açısından çok önemli bir yatırım olduğuna da işaret eden Uraloğlu, "Bu projeyle 60 dakikalık seyahat süresini 35 dakikaya indirdik" dedi. Uraloğlu, Çemişgezek- Feribot İskelesi Ayrımı-Hozat-Pertek Ayrımı İl Yolu'nu da 23.7 kilometrelik sathi kaplamalı tek yol standardında inşa ettiklerini belirtti. Uraloğlu, "Bu projelerimizle toplamda, zamandan 456 milyon lira, akaryakıttan 63 milyon lira olmak üzere yıllık 519 milyon liralık dev bir tasarrufu sağlarken karbon emisyonunu 3 bin 750 ton azalttık" diye konuştu.