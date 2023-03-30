880 milyarlık kredinin kapısı açıldı

Kamumevduat bankalarına, deprem felaketinin yaralarının sarılmasını hızlandırmak için planlanan 111.7 milyar liralık sermaye desteği operasyonu tamamlandı. Türkiye Varlık Fonu'nun, ana sermayedar olduğu Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'a toplamda 111.7 milyar liralık nakit girişi sağlayacak tahsisli sermaye artırımı gerçekleştirildi. Bu kapsamda Ziraat Bankası'na 49.7, Vakıfbank'a 32, Halk Bankası'na ise 30 milyar lira nakit girişi yapıldı. 107 milyar liralık nakit girişi, 3 kamu bankasında 880 milyar lira civarında yeni kredi kapasitesi yaratacak.Tamamlanan işlemler ile Halkbank'ın sermayesi 4 milyar 969 milyon liradan, 7 milyar 185 milyon liraya çıkarıldı. Artırımı temsil eden 2 milyar 215 milyon adet hisse, 30 milyar lira nakit girişi sağlayacak şekilde 13.54 liradan Türkiye Varlık Fonu'na tahsis edildi. Yüzde 44.5'lik sermaye artırımı sonrası bankanın halka açıklık oranı yüzde 12.2'den 8.5'e geriledi. Varlık Fonu'nun payı yüzde 87.7'den 91.5'e çıktı. Vakıfbank'ın sermayesi ise 7 milyar 111 milyon liradan 9 milyar 916 milyon liraya çıkarıldı. Artırımı temsil eden 2 milyar 804 bin adet hisse 11.41 liradan Varlık Fonu'na tahsis edildi. Yüzde 39.4'lük sermaye artırımı sonrası halka açıklık oranı yüzde 8.87'den 6.2'ye geriledi. Varlık Fonu'nun payı ise yüzde 64.8'den 75'e yükseldi. Ziraat Bankası'nın sermayesi ise Türkiye Varlık Fonu tarafından nakden ödenmek üzere 49 milyar 700 milyon lira artırarak 84 milyar 600 milyon liraya çıkarılacak.VAKIFBANK deprem felaketinden olumsuz etkilenen müşterilerin finansal ihtiyaçlarını desteklemek için söz konusu bölgelere finansman sağlanmasının da amaçlandığını bildirdi. Halkbank tarafından yapılan açıklamada ise ihraçtan elde edilecek kaynağın, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla kullanılacağı bildirildi.