9 yıldır kapalı olan Booking geri mi dönüyor?

Türkiye'de 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking.com ile Airbnb başta olmak üzere, dünya genelinde devasa operasyon ağlarına sahip seyahat ve rezervasyon platformlarına yönelik kapsamlı bir düzenleme yapılacak. Düzenlemeyle Türkiye'de kayıt dışı faaliyet gösteren, vergi ödemeyen ve haksız rekabete yol açan platformların tamamen denetim altına alınması ve vergilendirilmesi amaçlanıyor. AK Parti, 9 yıl önce "rekabete aykırı" davrandığı gerekçesiyle erişimi engellenen Booking.com ve Türkiye'de faaliyet gösteren 10'un üzerindeki seyahat ile rezervasyon sitesiyle ilgili bir çalışma yapmaya başladı. Hazırlıkları devam eden yasa teklifinin önümüzdeki aylarda Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

VERGİ VE TEMSİLCİLİK

Teklif kapsamında, yıllık geliri 3 milyar doları aşan bu sitelere yönelik birtakım yaptırımlar getirilecek. Bu şirketler Türkiye'de temsilcilik açmak zorunda kalacak. Temsilcilik açıldığında, Türkiye üzerinden yaptıkları operasyonlar için vergi ödeyecekler. Kurallara uyan siteler faaliyetlerini sürdürecek. Booking. com da koşulları yerine getirirse erişim engeli kaldırılacak.

AIRBNB İÇİN DÜZENLEME

Dünya genelinde milyonlarca oda ve ev kiralayarak turizm sektörünü dönüştüren ancak sistem dışında kaldığı için vergi ödemeyen Airbnb modeli için de yeni yaptırımlar getirilmesi planlanıyor. Üzerinde çalışılan teklife göre vatandaşlar kendi evlerini veya odalarını turistik amaçla kiralarsa, yazlık evlerde olduğu gibi sertifika almak zorunda kalacak. Bu sertifikaya sahip olmayan hiçbir konut veya mülk, dijital platformlar üzerinden kiralanamayacak. Bu arada Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türk seyahat acentelerinin haklarını korumak ve kayıt dışı faaliyetleri engellemek amacıyla Airbnb, Hotels.com, Expedia ve Agoda gibi dünya devi 10 internet sitesine erişim engeli getirilmesi talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Hâlen Türkiye'den erişim sağlanabilen bu siteler de yeni çıkarılacak yasadaki kurallara uymak zorunda olacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör