9 yıldır süren Halkbank davası ABD’nin onayıyla tamamen kapanacak

MAHKEMENİN ONAYI BEKLENİYOR

Davanın tamamen sonuçlanabilmesi için mahkemenin sunulan ortak dilekçeyi değerlendirmesi gerekiyor. Sürecin bundan sonraki aşamasında, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin dilekçeyi işleme alarak ceza davasının düşürülmesine ilişkin kararı onaylaması bekleniyor.

Böylece 2017 yılında başlayan ve yaklaşık 9 yıldır devam eden hukuki süreçte önemli bir dönüm noktasına ulaşılmış olacak.