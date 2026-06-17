922 bin kişi için 6.7 milyar TL verildi! Bakan Işıkhan duyurdu: İstihdama 3 ayda güçlü destek

3 AYDA 6,7 MİLYAR TL DESTEK VERİLDİ

İmalat sanayisinin üretim gücünü, çalışanların emeğini ve işletmelerin istihdam kararlılığını desteklemeyi sürdürdüklerini belirten Işıkhan, İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında önemli bir destek sağlandığını ifade etti.

Bakan Işıkhan, program çerçevesinde kişi başına verilen 3 bin 500 liralık destekle, imalat sektöründe çalışan 922 bin 537 sigortalı için nisan, mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.