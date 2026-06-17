922 bin kişi için 6.7 milyar TL verildi! Bakan Işıkhan duyurdu: İstihdama 3 ayda güçlü destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda imalat sektörüne yönelik istihdam desteklerine ilişkin bilgi verdi.
3 AYDA 6,7 MİLYAR TL DESTEK VERİLDİ
İmalat sanayisinin üretim gücünü, çalışanların emeğini ve işletmelerin istihdam kararlılığını desteklemeyi sürdürdüklerini belirten Işıkhan, İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında önemli bir destek sağlandığını ifade etti.
Bakan Işıkhan, program çerçevesinde kişi başına verilen 3 bin 500 liralık destekle, imalat sektöründe çalışan 922 bin 537 sigortalı için nisan, mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.
YIL SONUNA KADAR 51 MİLYAR LİRALIK DESTEK HEDEFİ
İstihdamını koruyan işletmelere yönelik desteğin devam edeceğini vurgulayan Işıkhan, program kapsamında yıl sonuna kadar toplam 51 milyar liralık destek sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.
Işıkhan "Emeği, üretimi ve kalkınmayı esas alan politikalarımızla; çalışanımızın, işverenimizin ve sanayimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.