A Haber’den Kahramanmaraş’ta ‘Şehrin Ekonomisi” paneli

Turkuvaz Medya Gurubu'nun haber kanalı A Haber tarafından 2024 yılında Gaziantep'te başlayan; ardından Adana ve Mersin'de devam eden "Şehrin Ekonomisi" buluşmaları, 2025 yılında Konya, Kayseri, Ankara, Mardin ve Erzurum'a konuk oldu. 2026 yılında Erzincan ve Elazığ'da gerçekleştirilen etkinliğin ardından son durak Kahramanmaraş oldu.

Kahramanmaraş'ın önde gelen iş dünyası temsilcilerinin katıldığı etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramarmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan ve kentin önde gelen çok sayıda iş insanı katıldı.

DEPREM SONRASI DAYANIŞMA GELECEĞE UMUT OLDU

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan A Haber Yurt Haberler ve İstanbul Müdürü Abdulkerim Ulak, Kahramanmaraş'ın sanayi, tekstil, tarım ve gıda sektörlerindeki üretim gücüyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirtti. 6 Şubat depremlerinin ardından sergilenen dayanışma ve yeniden ayağa kalkma iradesinin kentin gücünü bir kez daha ortaya koyarak geleceğe umut olduğunu ifade eden Ulak, etkinlikte Kahramanmaraş'ın ekonomik geleceği, yatırım potansiyeli ve kalkınma vizyonunun masaya yatırılacağını söyledi. A Haber olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki üretim, yatırım ve başarı hikâyelerini kamuoyuna aktarmayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini dile getiren Ulak, güçlü Türkiye'nin güçlü şehirler, üretim ve istihdamla mümkün olacağını vurguladı.

KAHRAMANMARAŞ BÖLGENİN CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, organizasyon için Turkuvaz Medya ve A Haber'e teşekkür erek başladığı konuşmasında asrın felaketi depremlerin ardından yeniden ayağa kalkma sürecinde önemli mesafe kat edildiğini söyledi. Devletin koordinasyonunda yürütülen konut, altyapı, sağlık, ulaşım ve kentsel dönüşüm yatırımlarının ekonomik hayatı yeniden canlandırdığını kaydeden Görgel, Büyükşehir Belediyesi'nin Güneş Enerjisi Santrali ile elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını karşıladığını ifade etti. Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisi ve elektrikli otobüs yatırımlarıyla maliyetleri düşürüp hizmet kalitesini artırdıklarını ifade eden Görgel; "Altyapı yenileme çalışmalarıyla su kayıplarını azaltmayı ve kamu kaynaklarını daha verimli kullanmayı hedefliyoruz. Kahramanmaraş'ın sanayi, ticaret ve lojistik alanlarında Orta Doğu'nun önemli üretim merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip bir şehir. TUSAŞ'ın kentteki üretim yatırımı savunma sanayisi açısından yeni bir dönemin kapısını araladı. Katma değer üreten, istihdam sağlayan ve ihracatını büyüten bir Kahramanmaraş için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

VAHİT KİRİŞCİ'DEN TURKUVAZ MEDYAYA TEŞEKKÜR

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, A Haber tarafından düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarının başarıyla sürdüğünü söyledi. Üç yıl dolmadan 455 bin bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Kirişci; "Kahramanmaraş'ta sağlık, eğitim, tarım, ticaret ve ekonomide deprem öncesinden daha güçlü bir noktaya ulaşıldı. Kentte yeni hastane yatırımlarıyla yatak kapasitesi önemli ölçüde artırılacak. Nüfusun deprem öncesine yakın seviyede olması kalıcı göç yaşanmadığını gösteriyor" dedi. Vahit Kirişçi, Turkuvaz Medya Grubu'na Şehrin Ekonomisi Paneli etkinliği nedeniyle teşekkür etti. 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta yürütülen yeniden inşa çalışmalarının Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde devam ettiğini kaydeden Vahit Kirişci, "Kahramanmaraş merkezli olarak bu organizasyonu gerçekleştiren Turkuvaz Medya Grubu ve A Haber ekibine hem şahsım hem de şehrim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ÜRETİM GÜCÜYLE GELECEĞE YÜRÜYOR

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Edebiyat Şehri" unvanını taşıyan Kahramanmaraş'ın, köklü kültürel mirasının yanı sıra üretim gücü ve girişimcilik ruhuyla her zorluğun ardından yeniden ayağa kalkmayı başardığını belirterek, 6 Şubat depremlerinin ardından devlet ve milletin desteğiyle şehrin hızla toparlandığını söyledi. Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin iplik üretiminin yüzde 27'sini, metal mutfak eşyalarının yüzde 70'ini, kağıt üretiminin yüzde 20'sini, çimento üretiminin yüzde 10'unu ve kırmızı biber üretiminin yüzde 60'ını karşıladığını vurgulayan Ünlüer, 500'ü aşkın ihracatçı firmanın faaliyet gösterdiğini, ihracatın geçen yıl yüzde 13,4 artışla 1 milyar 278 milyon dolara ulaştığını belirtti. Ünlüer, deprem sonrası 84 bin 436 bağımsız birimin inşasına başlandığını ve bunlardan 73 bin 956'sının tamamlandığını ifade etti. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya kadar 555 kamu yatırım projesinin 180 milyar liralık bütçeyle sürdüğünü belirten Vali Ünlüer, organize sanayi bölgelerindeki yeni yatırımlarla 42 binin üzerinde istihdam hedeflendiğini söyledi. Savunma sanayii yatırımlarıyla birlikte yüksek katma değerli üretime odaklanacaklarını kaydeden Ünlüer, Kahramanmaraş'ın yeşil dönüşüm, dijitalleşme, üniversite-sanayi iş birliği ve lojistik altyapı alanlarında atacağı adımlarla geleceğe daha güçlü yürümeye devam edeceğini belirtti.Vali Mükerrem ünlüer, A Haber tarafından düzenlenen Şehrin Ekonomisi Etkinliği'nin şehre değer katan bir çalışma olduğunu vurgulayarak Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür etti.

ETKİNLİK PANEL İLE DEVAM ETTİ

Açılış konuşmalarının ardından Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan'ın panelist olduğu A Haber spikeri Merve Tepe'nin moderatörlüğünde gerçekleşen "Üreten Şehir Kahramanmaraş" konulu panelde Kahramanmaraş'ın turizm, tarım, ihracat ve iş dünyası'nın beklentileri değerlendirildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör