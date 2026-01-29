AB ile Gümrük Birliği anlaşmasında 15 konuda uzlaşma sağlandı

TÜRKİYE EKONOMİSİ SON 23 YILDA POZİTİF AYRIŞTI

"Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi"nde konuşan Bakan Bolat, AB ile müzakerelerin yanı sıra ABD ile de ticaret görüşmelerinin eş zamanlı yürütüldüğünü ifade etti. Türkiye'nin AB ile dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 50'den yüzde 100'e yükselmesinin, Gümrük Birliği'nin sağladığı kazanımların somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Türkiye ekonomisinin son dönemdeki krizlerden özellikle gelişmiş ülkelerden pozitif ayrışarak çıktığını dile getiren Bolat, son 23 yılda ekonomik alanda sağlanan ilerlemeye ilişkin rakamları paylaştı.

Bolat, milli geliri 6 kat büyüterek 1,5 trilyon doların üzerine taşıdıklarını, kişi başına düşen milli geliri 5 bin 500 dolardan 17 bin 880 dolara çıkardıklarını, dış ticaret hacmini 820 milyar dolara ulaştırdıklarını anlattı.

Geçen yıl önemli bir dönemeci geride bıraktıklarını, tarife ve ticaret savaşları ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Bolat, geçen hafta Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos'ta düzenlenen 56. Yıllık Toplantıları'nda batılı liderlerin hemen hepsinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel siyasi, ekonomik, parasal ve askeri sistemin çatırdadığını itiraf ettiğini söyledi.

"BİR YANDA ABD DİĞER YANDA AB İLE GÖRÜŞMELER İÇİNDEYİZ"

Bakan Bolat, ticaret savaşlarında yeni alanların açıldığını, bazı ülkelerin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığını belirterek, Avrupa Birliği (AB) ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile AB ve Hindistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmalarına değindi.

AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunun yeni ortaya çıkan bir ihtiyaç olmadığını, bu anlaşmanın tamamıyla 1 Ocak 1996'da yürürlüğe girdiğini anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle yaptığı ve yapacağı serbest ticaret anlaşmaları ile ilgili olarak biz masada yer alamadığımız için, çünkü üye ülke değildik, ortaya çıkan asimetriler konusundaki taleplerimizi 1 Ocak 1996'dan beri hep dile getirdik. Bu noktada şunu da ifade etmemiz lazım ki Gümrük Birliği yürürlüğe girdiğinde Türkiye'nin AB ile dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı sadece yüzde 50 idi. Bugün yüzde 100. Bu, 30 yıldaki büyük başarıdır. ABD ile de dış ticaretimizde dengeli ticaret çabalarımızda oldukça yol aldık. Bir yandan ABD ile ticaret müzakereleri yürütüyoruz. Bir yandan Avrupa Birliği ile çeşitli konuları kapsayan derin görüşmeler içindeyiz."