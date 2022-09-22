AB Rusya Lideri Putin’in restini gördü! Gerilim tırmanıyor: Yeni yaptırım paketi geliyor

RUS EKONOMİSİNE YENİ DARBELER

Borrell, bir gazetecinin yaptırım paketi ve Ukrayna'ya askeri desteğin detaylarını sorması üzerine, "Hangi kişi, hangi sektörler, nasıl bir miktar olduğunu bilmek istediğinizi anlıyorum. Bugün alınan siyasi karardır" ifadesini kullandı.