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Giriş Tarihi: 18.08.2026

AB, sonbaharda Rusya’ya yaptırımları genişletecek

AB, sonbaharda Rusya’ya yaptırımları genişletecek
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AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sonbaharda Rusya'ya yönelik savaşın başlangıcından bu yana en geniş kapsamlı yaptırım listesini sunmayı planladığını bildirdi. AB yaptırımlarının Rusya'ya şimdiye kadar 1 trilyon euronun üzerinde maliyete yol açtığına işaret eden Kallas, "Sonbaharda Rusya'ya yönelik savaşın başlangıcından bu yana en geniş kapsamlı yaptırım listesini sunacağım" ifadesini kullandı. Yeni kısıtlayıcı tedbirlerin kabul edilmesi halinde yaptırım uygulanan Rus kişi, şirket ve kuruluşların sayısı üçte bir oranında artacak. AB, şimdiye kadar savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik 21 yaptırım paketini hayata geçirdi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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AB, sonbaharda Rusya’ya yaptırımları genişletecek
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