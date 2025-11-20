ABD borsalarına sıfır komisyonlu erişim

BTCTURK, hisse senedi hizmetlerini genişleterek ABD borsalarını platformuna ekledi. Böylece kullanıcılar artık Borsa İstanbul'un yanı sıra Nasdaq ve New York Borsası'nda da işlem yapabilecek. Yıl sonuna kadar ABD hisselerinde sıfır komisyon uygulanacak. Sonrasında ise portföy büyüklüğüne göre komisyon oranları belirlenecek. Örneğin binde 8 gibi oranlarla yatırım yapılabilecek. BtcTurk Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Kınık, yeni hizmetin hibrit yatırımcıları merkeze aldığını vurgulayarak, "Yatırımcı artık finansal sınır tanımıyor. Biz bu dünyaları tek deneyimde buluşturan bir yapı kurduk" dedi.