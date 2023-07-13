ABD bütçesi haziranda 228 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'te sona erecek 2023 mali yılının haziran ayında, federal hükümetin bütçe açığı 228 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 89 milyar dolar bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 156'lık artış gerçekleşti.