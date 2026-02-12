ABD bütçesi ocakta 95 milyar dolar açık verdi

4 AYLIK BÜTÇE AÇIĞINDA YÜZDE 17'LİK ARTIŞ

Ülkede 2026 mali yılının dördüncü ayı olan ocak itibarıyla toplam bütçe açığı ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 17 azalarak 697 milyar dolara indi.

Söz konusu açık, önceki yılın aynı döneminde 840 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 4 ayında gelirler önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 12 artarak 1 trilyon 785 milyar dolara, harcamalar yüzde 2 artışla 2 trilyon 482 milyar dolara ulaştı.