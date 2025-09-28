ABD dış yatırımları askıya alacak

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 28.9.2025 09:46

ABD'de kongre tarafından onaylanan 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alınabilir.

DHA
ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre tarafından onaylanan 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alabileceğine hükmetti.

ABD'de Yüksek Mahkeme, Kongre'den geçen dış yardımların yönetim tarafından askıya alınmasına yapılan itirazı görüştü. Mahkeme heyetinin oy çokluğuyla aldığı kararda, Donald Trump yönetiminin Kongre tarafından onaylanan 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alabileceği bildirildi. Kararda, yönetimin, davacı grupların dış yardımın durdurulmasına ilişkin dava açma hakkının bulunmadığını gösteren 'yeterli kanıt sunduğu' kaydedildi.

