ABD Hazine tahvili getirilerinde ralli

ABD 10 yıllık Hazine getirileri geçtiğimiz yılın Ocak ayından bu yana en yüksek seviyelere yükseldi.

Petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler ABD Merkez Bankası FED tarafından gelen şahin mesajlar bu ay için faiz artırım beklentilerini güçlendirdi. Bunların yanında piyasaların gündeminde ABD imalat ve hizmet sektörü faaliyet verileri ve cuma günü açıklanacak ağustos ayı istihdam raporu var.

ABD Merkez Bankası FED Başkanı Warsh'ın enflasyonla ilgili açıklamaları ve yüzde 2 vurgusu piyasaların odağında yer aldı.

Piyasalar artık Eylül ayında faiz artırımı olasılığını %65'in üzerine çıkarıyor; bu oran, açıklamalarından önce yaklaşık %36 idi.



Haber Girişi Sevde Demir - Editör