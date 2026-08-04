ABD Hazinesi borçlanma tahminini artırdı! Üçüncü çeyrekte 739 milyar dolar borçlanma bekleniyor

ABD Hazine Bakanlığı, 2026 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreklerine ilişkin net pazarlanabilir borçlanma tahminlerini açıkladı. Buna göre, temmuz-eylül döneminde Hazinenin 739 milyar dolar borçlanması beklenirken, eylül sonundaki nakit dengesinin 950 milyar dolar seviyesinde olacağı varsayıldı.

BORÇLANMA TAHMİNİ 68 MİLYAR DOLAR YÜKSELTİLDİ

Bakanlığın açıklamasına göre, üçüncü çeyreğe ilişkin borçlanma tahmini mayıs ayında açıklanan öngörüye göre 68 milyar dolar artırıldı. Revizyonun temel nedeninin öngörülenden daha düşük net nakit akışları olduğu belirtilirken, çeyrek başındaki nakit dengesinin beklenenden yüksek gerçekleşmesinin bu artışı kısmen dengelediği aktarıldı.

Açıklamada, çeyrek başındaki yüksek nakit bakiyesi hariç tutulduğunda ise üçüncü çeyrek borçlanma tahmininin mayıs ayında açıklanan seviyenin 87 milyar dolar üzerinde olduğu kaydedildi.

YILIN SON ÇEYREĞİNDE 628 MİLYAR DOLARLIK BORÇLANMA ÖNGÖRÜSÜ

ABD Hazinesi, ekim-aralık dönemini kapsayan yılın son çeyreğinde ise aralık sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağı varsayımıyla 628 milyar dolar net borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor.

İKİNCİ ÇEYREKTE BORÇLANMA BEKLENTİYE YAKIN GERÇEKLEŞTİ

Bakanlığın verilerine göre, nisan-haziran döneminde Hazinenin net borçlanması 190 milyar dolar olurken, çeyrek sonundaki nakit dengesi 919 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında yapılan tahminde ikinci çeyrek için 189 milyar dolarlık borçlanma ve haziran sonu itibarıyla 900 milyar dolarlık nakit dengesi öngörülmüştü.

Açıklamada, gerçekleşen borçlanmanın tahminin 1 milyar dolar üzerinde kalmasının temel nedeninin beklenenden yüksek çeyrek sonu nakit bakiyesi olduğu belirtilirken, bu durumun yüksek net nakit akışlarıyla kısmen dengelendiği ifade edildi. Çeyrek sonundaki yüksek nakit bakiyesi hariç tutulduğunda ise gerçekleşen borçlanmanın mayıs ayı tahmininden 18 milyar dolar daha düşük seviyede gerçekleştiği bildirildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör