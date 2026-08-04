Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ABD Hazinesi borçlanma tahminini artırdı! Üçüncü çeyrekte 739 milyar dolar borçlanma bekleniyor
Giriş Tarihi: 4.08.2026 09:04

ABD Hazinesi borçlanma tahminini artırdı! Üçüncü çeyrekte 739 milyar dolar borçlanma bekleniyor

ABD Hazine Bakanlığı, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin net borçlanma tahminini 68 milyar dolar artırarak 739 milyar dolara yükseltti. Revizyonda beklenenden düşük net nakit akışları etkili olurken, yılın son çeyreği için ise 628 milyar dolarlık borçlanma öngörüldü.

AA
ABD Hazinesi borçlanma tahminini artırdı! Üçüncü çeyrekte 739 milyar dolar borçlanma bekleniyor
  • ABONE OL

ABD Hazine Bakanlığı, 2026 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreklerine ilişkin net pazarlanabilir borçlanma tahminlerini açıkladı. Buna göre, temmuz-eylül döneminde Hazinenin 739 milyar dolar borçlanması beklenirken, eylül sonundaki nakit dengesinin 950 milyar dolar seviyesinde olacağı varsayıldı.

BORÇLANMA TAHMİNİ 68 MİLYAR DOLAR YÜKSELTİLDİ

Bakanlığın açıklamasına göre, üçüncü çeyreğe ilişkin borçlanma tahmini mayıs ayında açıklanan öngörüye göre 68 milyar dolar artırıldı. Revizyonun temel nedeninin öngörülenden daha düşük net nakit akışları olduğu belirtilirken, çeyrek başındaki nakit dengesinin beklenenden yüksek gerçekleşmesinin bu artışı kısmen dengelediği aktarıldı.

Açıklamada, çeyrek başındaki yüksek nakit bakiyesi hariç tutulduğunda ise üçüncü çeyrek borçlanma tahmininin mayıs ayında açıklanan seviyenin 87 milyar dolar üzerinde olduğu kaydedildi.

YILIN SON ÇEYREĞİNDE 628 MİLYAR DOLARLIK BORÇLANMA ÖNGÖRÜSÜ

ABD Hazinesi, ekim-aralık dönemini kapsayan yılın son çeyreğinde ise aralık sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağı varsayımıyla 628 milyar dolar net borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor.

İKİNCİ ÇEYREKTE BORÇLANMA BEKLENTİYE YAKIN GERÇEKLEŞTİ

Bakanlığın verilerine göre, nisan-haziran döneminde Hazinenin net borçlanması 190 milyar dolar olurken, çeyrek sonundaki nakit dengesi 919 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında yapılan tahminde ikinci çeyrek için 189 milyar dolarlık borçlanma ve haziran sonu itibarıyla 900 milyar dolarlık nakit dengesi öngörülmüştü.

Açıklamada, gerçekleşen borçlanmanın tahminin 1 milyar dolar üzerinde kalmasının temel nedeninin beklenenden yüksek çeyrek sonu nakit bakiyesi olduğu belirtilirken, bu durumun yüksek net nakit akışlarıyla kısmen dengelendiği ifade edildi. Çeyrek sonundaki yüksek nakit bakiyesi hariç tutulduğunda ise gerçekleşen borçlanmanın mayıs ayı tahmininden 18 milyar dolar daha düşük seviyede gerçekleştiği bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ABD HAZİNE BAKANLIĞI #2026

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Hazinesi borçlanma tahminini artırdı! Üçüncü çeyrekte 739 milyar dolar borçlanma bekleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA