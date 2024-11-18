ABD ile ticarette 100 milyar dolar hedefi

ABD'nin bir dönem ara veren ve yeniden seçilen Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemi resmen başladı. Peki Trump'ın ikinci döneminde iki ülke ekonomik ilişkilerini neler bekliyor? Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkiler, özellikle de 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinde ise ilerleme kaydedilmesi için bir fırsat olarak görülüyor. Trump'ın ABD'yi daha tek taraflı ve korumacı bir ekonomi politikasına yöneltebileceği ve bunun da Türkiye için hem tehdit hem de fırsatlar barındırma ihtimali de var.Uzmanlar, ikinci Trump iktidarının ilişkilere kısa ve orta vadede somut kazanımlar getireceği konusunda hem fikir. Ankara-Washington ilişkilerinin önümüzdeki aylarda yeniden gözden geçirileceğini düşünüyor. Biden döneminde soğuyan bağların yeniden hareketlenip hareketlenmeyeceği merak konusu olsa da ekonominin daha ön plana çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Missouri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Max Gillman, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın uygulayacağı olası politikalara değinerek, "Bu, Türkiye'nin ekonomik büyüme ve ticarette küresel bir canlanma ve daha bol enerji içinde genişlemesine izin vererek büyük ölçüde fayda sağlayacaktır" dedi.Türkiye ve ABD arasında 100 milyar dolar ticaret yapılmasına ilişkin hedef Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump'ın 2018 Aralık ayında yaptıkları görüşme sonrası gündeme gelmişti. 2016'da 17.4 milyar dolar olan ticaret hacmi 2022 sonunda 30 milyar dolara kadar dayanmıştı. Türk iş dünyası, ikinci Trump döneminde, ithalat vergilerinde eşit davranılması halinde 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde ivmelenmenin hızlanmasını bekliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de geçtiğimiz günlerde, "Aramızda mesafe uzak olmasına rağmen ABD, Türkiye'nin en önemli ticari ortaklarından biri konumunda. 2023'te yaklaşık 15 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz ABD ile dış ticaret hacmimiz 31 milyar dolar düzeyine ulaşmıştı. Bu yılın 10 aylık dönemindeki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.2 artışla 13.4 milyar dolara çıktı" mesajını vermişti.Rakamlar da Donald Trump döneminin Türkiye ile ticarette ivmelenme dönemi olduğunu doğruluyor. ABD ile Türkiye arasında Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ortalama dış ticaret hacmi büyümesi yüzde 9.1 olarak gerçeklemişti. Donald Trump'ın 2017- 2021 yılları arasındaki dönemde 18 milyar dolar olan hacim 27 milyar dolara kadar çıkmıştı. Ardından bir yıl sonra da 30 milyar dolar barajı aşılmıştı.Trump'ın büyüme yönünde atacağı adımların dünya enerji maliyetlerini düşüreceği, daha yüksek küresel ekonomik büyümeye olanak sağlayacağı, bunun da Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunacağı belirtiliyor. Artan ekonomik büyümenin, Türkiye'yi NATO ile işbirliği ve AB entegrasyonu dahil olmak üzere Batı'nın ekonomik genişlemesine daha fazla katılmaya teşvik etmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Trump'ın yeniden seçilmesinin küresel ekonomideki çekişmeleri artıracağını dile getiren uzmanlar, özellikle ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşını tekrar gündemin üst sıralarına taşıyacağını öngörüyor.