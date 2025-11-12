ABD ile vergi görüşmeleri sürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Çin ve benzeri bazı büyük tedarikçilere uygulanan oranlara kıyasla Türkiye'ye daha düşük vergi uyguladığını kaydederken, yüzde 15'lik verginin daha da aşağı çekilmesi için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Türk Ticaret Merkezi-Hedef Pazar ABD Zirvesi'nde konuşan Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 2024'te yüzde 4.7 artarak 35.2 milyar dolar seviyesine ulaştığını, bu yıl 10 aylık ticaret hacminin ise 31 milyar dolar olduğunu kaydetti.ABD'yi öncelikli pazar ve ticaret hacmini artırılabilecek stratejik ortak olarak konumlandırdıklarını kaydeden Bolat, "Halen, Türkiye'ye uygulanan yüzde 15 ilave vergi oranı, Çin ve benzeri bazı büyük tedarikçilere uygulanan oranlara kıyasla daha düşük seviyededir. Bu durum, ABD'nin Türkiye'yi tamamen dışlayıcı bir yaklaşımla değil, stratejik olarak konumlandırma anlayışıyla değerlendirdiğini göstermektedir" diye konuştu.ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı vergilerin düşürülmesi için görüşmeler yaptıklarını anlatan Bolat, "Gerek ülkemizin tabii olduğu ilave yüzde 15 vergi oranının düşürülmesi genel öncelik olarak ortaya çıkmakla birlikte, tekstil ve konfeksiyonda özel bir düzenleme ile daha elverişli bir vergiye tabii tutulmamız; ayrıca, section 232 olarak bilinen önlemlerden muaf tutulmamız veya uygulanan oranların düşürülmesi öncelikli müzakere hedeflerimizdir" dedi.ABD'nin en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 2. sırada yer aldığını hatırlatan Ömer Bolat, "Son 20 yıllık ticaretimize baktığımızda, ihracatımız 3.3 kat, ithalatımız 3.5 kat artmıştır" diye konuştu.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "ABD'ye mal satmak artık alternatif değil zorunluluk. Kurallar yeniden yazılırken oyunun içinde hatta önünde olmak zorundayız. ABD, küresel marka bilinirliği için benzersiz bir vitrin. İnşaat malzemeleri, ev–yaşam, gıda–tarım, makine, otomotiv yan sanayi başta olmak üzere pek çok alanda fırsatlar var" dedi.