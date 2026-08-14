ABD İran’a tarihin en ağır darbesini vurmak üzere! Yeni yaptırım kararı için tarih verildi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin İran'a yönelik "tarihin en ağır ekonomik yaptırımlarını" uygulamaya hazırlandığını açıkladı. Bessent, yeni önlemlerin gelecek hafta duyurulacağını bildirdi.

İRAN'A YENİ EKONOMİK YAPTIRIMLAR GELİYOR

Bir televizyon programına katılan Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden devreye soktuğu ve şubat ayında İran'a yönelik askeri operasyonların ardından yoğunlaştırdığı "maksimum baskı" politikası kapsamında finansal yaptırımların hızlandırıldığını belirtti.

Gelecek hafta yeni duyurular yapılacağını ifade eden Bessent, "Bir ülkeye uygulanmış tarihin en ağır ekonomik yaptırımlarını devreye sokacağız. Bu, dünyanın daha önce hiç görmediği bir ekonomik tecrit ile İran limanlarına her türlü giriş çıkışı engelleyecek Hürmüz Boğazı'nda devam eden ablukanın birleşimi olacak" ifadelerini kullandı.

BANKA HESAPLARI VE KRİPTO CÜZDANLARI HEDEFTE

Hazine Bakanlığı'nın İran'ın dünya çapındaki varlıklarını hedef aldığını belirten Bessent, rejimin lider kadrosuna ve hükümete giden ödemeleri kesmek amacıyla banka hesapları ile kripto cüzdanlarına yönelik kısıtlamalar getirildiğini kaydetti.

ABD, temmuz ayında da Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası gemilere yönelik saldırıların ardından İran'ın denizcilik ve finans ağlarını kapsayan yaptırımlarını genişletmişti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör