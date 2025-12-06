ABD Lübnan’a 90,5 milyon dolarlık askeri satışı teyit etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Lübnan arasında münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşması imzalanmasının ardından ABD'den bölge için kritik hamle geldi. ABD, Lübnan'a 90,5 milyon dolar değerinde askeri araç satışını teyit etti.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan (DSCA), Lübnan'a olası askeri satışa ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 90,5 milyon dolar değerindeki orta sınıf taktik araçlar ile ilgili ekipmanların satışının, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut ve gelecekteki tehditlerle mücadele kapasitesini artıracağı ve terörle mücadele önlemlerini etkin şekilde uygulayabilmesini sağlayacağı belirtildi.

Satışın, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklediği kaydedilen açıklamada, satışın Lübnan'ı 'Orta Doğu'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir ortak' olarak güçlendireceği aktarıldı.