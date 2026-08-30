ABD, Venezuela’nın petrolünü ele geçirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela yönetimi ile ülkedeki petrol rezervlerinin beşte birinden fazlasını ABD'nin kontrol etmesini öngören bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, anlaşmayla, ABD'nin özel sektörle kurduğu bir ortaklık aracılığıyla, Venezuela'nın 65 milyar varilin üzerindeki kanıtlanmış petrol rezervlerinin çoğunun kontrolünü elde ettiğini söyledi. Söz konusu hamlenin Amerikan petrol rezervlerini "iki kattan fazla artıracağını" savunan Trump, hamlenin, ülkenin yıpranmış enerji sektörünü canlandırabileceğine inandığını söyledi. Trump yönetimi, kasım ayındaki ara seçimler öncesinde artan benzin fiyatlarına ilişkin tüketici endişelerini yatıştırmak için baskı altında. Daha ucuz petrol arzı ve genişleyen üretim, seçimlerde Cumhuriyetçilerin elini rahatlatabilir.

209 MİLYAR $ VERGİ GELİRİ

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, anlaşmayı memnuniyetle karşılayarak bunun ekonomiyi canlandıracağını ve vergi gelirlerini artıracağını belirtti. Rodriguez, anlaşmanın 17 stratejik sahanın geliştirilmesini, 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasını ve petrol üretiminin artırılmasını öngördüğünü belirtti. Ülkeye toplam 209 milyar dolar vergi geliri kazandırılacağını söyleyen Rodriguez "Bu yatırımlar yalnızca sektörümüzün toparlanmasına ve modernizasyonuna değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlayacak" dedi.

HUKUKİ ALTYAPI BELİRSİZ

Anlaşmanın kısa vadede benzin fiyatlarını düşürüp düşürmeyeceği, belirsizliğini koruyor. Venezuela'nın ağır ham petrolünü üretmek, taşımak ve rafine etmek için gereken altyapının geliştirilmesinin yıllar alabileceği söyleniyor. Goldwyn Global Strategies Başkanı David Goldwyn, anlaşmanın Venezuela anayasası ve yeni hidrokarbon yasası kapsamında hukuki bir dayanağının olup olmayacağının da belirsiz olduğunu belirterek, "ABD hükümetinin petrol sahalarını işletmek üzere bir kiralama anlaşmasına girmesinin hiçbir emsali yok" ifadelerini kullandı. Anlaşma uyarınca, ABD hükümeti "Venezuela'daki deneyimli bir özel operatör" ile ortak bir girişimin kontrolünü elinde tutacak. Rodriguez'in girişime petrol sahalarında faaliyet göstermek için 100 yıllık bir imtiyaz verdiği belirtiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör