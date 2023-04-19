ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank’ı haklı buldu

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın yaptığı itirazı haklı buldu. Mahkeme, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak tanıyan alt mahkeme kararını iptal etti. Kararın ardından Halkbank hisseleri Borsa İstanbul'da yüzde 9.9 yükseldi. ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'ın, İran'ın Amerikan ekonomik yaptırımlarından kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla ABD'de cezai suçlamalardan kaçınmak için yaptığı teklifi destekledi. Yargıçlar, kovuşturmanın devam etmesine izin veren bir alt mahkeme kararını iptal etti. Yargıç karar yazısında Halkbank'ın ceza davasıyla yargılanamayacağına dikkat çekti. Manhattan merkezli 2. ABD Temyiz Mahkemesi'ne Halkbank'ın davayı reddetme teklifini yeniden gözden geçirme emri verdi. Halkbank, ABD yaptırımlarından kaçınmak için İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki para servis sağlayıcıları ve paravan şirketleri kullandığı iddiasıyla 2019 yılında New York'ta suçlanmış ve banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve komplo suçlamalarını kabul etmemişti.