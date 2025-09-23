ABD’de enerji diplomasisi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Türk heyeti, genel kurul çalışmalarının yanı sıra muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'ta enerji ve finans sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplantıda da hazır bulunan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın dört bir yanında adaletin, barışın ve hakkın savunucusu olmaya devam edeceğini güçlü bir şekilde ifade ettiğini aktardı. Bayraktar, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zulme karşı adaletin, umutsuzluklara karşı barışın, çıkar hesaplarına karşı insanlığın sesi olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

İŞBİRLİĞİ MASADA

Bakan Bayraktar, Dünya Bankası'nın Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Anna Bjerde ile görüşmesinde, Türkiye'nin enerji dönüşüm süreci ve bu alandaki yatırım ihtiyaçlarının ele alındığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Yenilenebilir enerji, elektrik iletim ve dağıtım altyapısı, nükleer, doğal gaz ve kritik mineraller konularında işbirliği imkânlarını değerlendirdik. Ülkemizde şeffaf, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı oluşturma hedefimiz doğrultusunda Dünya Bankası ile ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

CHEVRON İLE LNG GÖRÜŞMESİ

KÜRESEL enerji piyasanın önde gelen enerji şirketleriyle de temaslarda bulunan Bakan Bayraktar, enerji şirketi Hartree'nin üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, "Bu ayın başında Milano'da imzaladığımız LNG tedarik anlaşmasının ardından, mevcut işbirliğimizi değerlendirdik. Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak daha uzun vadeli yeni iş birliği imkanlarını ele aldık" değerlendirmesinde bulundu. İki hafta önce İtalya'da gerçekleştirilen Gastech 2025 etkinliği kapsamında BOTAŞ ile Hartree arasında 600 milyon metreküplük orta vadeli bir LNG anlaşması imzalanmıştı. Chevron Eurasia Başkanı Derek Magness ile de bir araya gelen Bayraktar, LNG ticareti ile hidrokarbon arama ve üretimi başta olmak üzere, Türkiye'de ve farklı coğrafyalarda olası iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini kaydetti.

BOLAT: YATIRIM FIRSATLARINI ELE ALDIK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini bildirdi. NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Bolat, Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) ve Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) işbirliğiyle New York'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimine katkı sunacak ortak hedefleri, yatırım fırsatlarını ve ticaretin önündeki engelleri kapsamlı şekilde ele aldık. İş insanlarımızın tecrübeleri ve önerileri, geleceğe dair atacağımız adımlar için önemli bir yol haritası niteliği taşımaktadır. Bu buluşmayı, iki ülke iş dünyası arasında köprülerin daha da sağlamlaşması ve karşılıklı işbirliği imkanlarının artırılması bakımından son derece değerli görüyoruz" ifadelerini kullandı.