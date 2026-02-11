ABD’de istihdam beklentilerin üzerinde artış gösterdi

ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında 130 bin artış kaydetti. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics-BLS) tarafından yayımlanan rapora göre, istihdam artışı bir önceki ayki 50 bin seviyesinin belirgin şekilde üzerine çıktı ve piyasa beklentilerini aştı.
EN GÜÇLÜ ARTIŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE
Ocak ayında en fazla istihdam artışı 82 bin kişiyle sağlık sektöründe gerçekleşti. Sosyal yardım hizmetleri 42 bin kişilik artışla ikinci sırada yer aldı. Buna karşılık federal hükümet istihdamı 34 bin kişi azalarak en sert düşüşün görüldüğü alan oldu.
İŞSİZLİK ORANI DEĞİŞMEDİ
İşsizlik oranı ocakta aralık ayına kıyasla değişmeyerek yüzde 4,3 seviyesinde kaldı. İşsiz sayısı yaklaşık 7,4 milyon olarak kaydedildi. Yıllık bazda ise işsizlik oranı 0,3 puan daha yüksek gerçekleşti.
Ortalama saatlik kazançlar aralık ayına göre 15 sent artarak 37,17 dolara yükseldi. Ortalama haftalık çalışma süresi ise 0,1 saat artışla 34,3 saate çıktı. Veriler, ABD iş gücü piyasasında yılın ilk ayında ılımlı ancak beklentilerin üzerinde bir toparlanmaya işaret etti.
FED FAİZ KARARINI NASIL ETKİLER?
ABD'de tarım dışı istihdamın ocak ayında 130 bin artarak beklentileri aşması ve işsizlik oranının yüzde 4,3 seviyesinde yatay kalması, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebilir.
Güçlü istihdam artışı görülürken, işsizliğin düşük seviyelerde kalması ve ortalama saatlik kazançların yükselmesi, talep koşullarının hâlâ dirençli olduğunu göstermesiyle Fed'in faiz indirimleri konusunda aceleci davranmasını zorlaştırabilir.