ABD’de istihdam beklentilerin üzerinde artış gösterdi

ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında 130 bin artış kaydetti. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics-BLS) tarafından yayımlanan rapora göre, istihdam artışı bir önceki ayki 50 bin seviyesinin belirgin şekilde üzerine çıktı ve piyasa beklentilerini aştı.

EN GÜÇLÜ ARTIŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE

Ocak ayında en fazla istihdam artışı 82 bin kişiyle sağlık sektöründe gerçekleşti. Sosyal yardım hizmetleri 42 bin kişilik artışla ikinci sırada yer aldı. Buna karşılık federal hükümet istihdamı 34 bin kişi azalarak en sert düşüşün görüldüğü alan oldu.