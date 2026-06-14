ABD’de kira krizi

ABD'nin en pahalı şehirlerinden biri olan New York'ta ortalama kira bedelleri pandemi öncesine göre yaklaşık yüzde 20 yükseldi. Yükselen kiralar, genç çalışanlar ve öğrenciler üzerinde baskı oluşturunca sıra dışı çözümler üretildi. Bazı New Yorklular, uygun fiyatlı oda bulabilmek için rahibelerin yönettiği manastır ve dini konutlarda yaşamaya başladı. New York'a yeni taşınan birçok kişi için kısa süreli kiralık dairelerin aylık maliyeti 5 bin dolara kadar çıkabiliyor. Buna karşılık bazı dini konutlarda oda kiraları 800 ila 1.650 dolar arasında değişiyor. Üstelik birçok tesiste kahvaltı, akşam yemeği, internet ve çeşitli ortak kullanım alanları da bu ücretlere dahil ediliyor. Bazı konutlarda gece sokağa çıkma saatleri uygulanırken, alkol kullanımı ve ziyaretçi kabulü konusunda da sınırlamalar bulunabiliyor.

AYLARCA SIRA BEKLİYORLAR

New York'taki uygun fiyatlı dini konutların sayısı yıllar içinde azalırken talep hızla artıyor. Birçok tesis için aylar süren bekleme listeleri oluşmuş durumda. Uzmanlar, bu durumun kentteki daha geniş konut krizinin bir yansıması olduğunu belirtiyor. Yüksek kira fiyatları, sınırlı konut arzı ve artan yaşam maliyetleri, alternatif barınma modellerine olan ilgiyi artırıyor.