ABD’de özel sektör istihdamı Ekim’de beklentiyi aştı

ABD'de hükümet, Kongre'deki Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin devlet kurumlarına finansman sağlayacak geçici bütçe konusunda anlaşmaya varamaması nedeniyle 36 gündür kapalı durumda. Tarihin en uzun kapanma dönemini yaşayan ABD'de, özel sektör istihdamı verileri açıklandı.

Resmi işgücü verilerinin açıklanamadığı için ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından Aralık ayında belirlenecek olan politika faizi için kritik olan veri Ekim'de beklentiyi aştı. ADP özel sektör istihdamı Ekim'de 42 bin artışla piyasanın 30 binlik beklentisini geride bıraktı.

ABD'DE EKİM İSTİHDAMI 42 BİN

ADP Research'ün Stanford Digital Economy Lab ile işbirliğiyle hazırladığı Ekim ayı ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre, özel sektör istihdamı ekim ayında 42.000 iş artışı kaydetti. Yıllık ücret artışı yüzde 4,5 oldu.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Ekonomistlerin beklentisi artışın 30 bin olması yönündeydi. Ekonomistlerin tahminleri istihdamın 22-28 bin arasında değişiyordu. Geçtiğimiz ay istihdam 32 bin azalmıştı.

TEMMUZ'DAN BU YANA İLK KEZ İSTİHDAM ARTTI

ADP baş ekonomisti Dr. Nela Richardson, "Özel işverenler Ekim ayında Temmuz ayından bu yana ilk kez istihdam artırdılar, ancak işe alımlar bu yılın başlarında rapor ettiklerimize göre mütevazıydı. Bu arada ücret artışı bir yıldan fazla süredir büyük ölçüde sabit kalıyor ve bu durum arz ve talepteki değişimlerin dengeli olduğunu gösteriyor" dedi.

EN ÇOK ARTIŞ HİZMET SEKTÖRÜNDE

Geçen ay iki aylık zayıf işe alımdan sonra bir toparlanma sağladı ancak sıçrama geniş tabanlı olmadı. Eğitim ve sağlık hizmetleri ile ticaret, ulaşım ve kamu hizmetleri büyümeye öncülük etti. Üçüncü ay üst üste işverenler profesyonel iş hizmetleri, bilgi ve serbest zaman ve konaklama sektörlerinde iş kaybetti.

Sektörlere göre değişim şöyle: Mal üreten sektörler 9.000 iş ekledi. Bunun içinde doğal kaynaklar ve madencilik 7.000, inşaat 5.000 iş eklerken imalat 3.000 iş kaybetti. Hizmet sektöründe artış 33 bin oldu.

Amazon.com Inc., Starbucks Corp. ve Target Corp. gibi büyük şirketlerin son zamanlarda yaptığı yüksek profilli işten çıkarma duyuruları, iş piyasası hakkında endişeye neden olmaya devam ediyor.