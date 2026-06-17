Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ABD’deki FETÖ davasını TMSF kazandı
Giriş Tarihi: 17.06.2026

ABD’deki FETÖ davasını TMSF kazandı

FETÖ’cülerin ödemediği kredi borçları ABD’de mahkemeye taşındı. TMSF’nin açtığı dava, New York mahkemesince haklı bulundu. Mahkeme, FETÖ’ye “Borcu faiziyle ödeyin” dedi.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
ABD’deki FETÖ davasını TMSF kazandı
  • ABONE OL

FETÖ okulu Brooklyn Amity School, Bank Asya'dan 2011'de aldığı standart dışı, 4 yıl sonra ödemeli 19 yıllık kredi borcunun ödemeleri darbe teşebbüsünden sonra kesildi. Darbe sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bankayı devralmasının ardından bu borcun ödenmesi için ABD'de dava açtı. Mahkeme, FETÖ'cülerin savunmalarını reddederken borcun faiziyle ödenmesine hükmetti. Türk yargısı tarafından ise kredinin usulsüz bir şekilde teminini sağlayan yetkililer hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

STANDART DIŞI YÖNTEM


TMSF, kontrolündeki müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi'nin ABD'de açtığı alacak davası karar duruşması 1 Haziran günü görüldü. New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu belirtilen Brooklyn Amity School'un kredi borcunu faiziyle birlikte geri ödemesi gerektiğine karar verdi.

"BORCU FAİZİYLE ÖDEYİN"


Dava konusu olan 15.5 milyon dolarlık kredi, Bank Asya tarafından 2011 yılında okul binasının satın alınması ve tadilat çalışmaları için tahsis edilmişti. Beş parça halinde kullandırılan kredinin, bankacılık sektöründe standartların dışında kabul edilen 19 yıl vadeli ve 4 yıl geri ödemesiz olarak verildiği dosyaya yansıdı. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre; söz konusu krediler, dönemin Banka Denetim Kurulu Üyesi ve A grubu hissedarlarından Ali Akbulut'un referansıyla sağlandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kredi taksitlerini ödemeyi durduran okul yönetimi, ABD'deki yargılama sürecinde Bank Asya'nın iflasının hukuki değil siyasi gerekçelerle gerçekleştiğini, bu nedenle kredi geri ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığını savundu. Ancak New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, 1 Haziran 2026 tarihli kararında bu iddiaları reddederek, borcun faizleriyle birlikte tahsil edilmesine hükmetti.

TÜRK YARGISINA HESAP VERECEK


Kredilere ilişkin düzenlenen BDDK raporlarında, borçlu kurum hakkında yeterli mali inceleme ve analiz yapılmadan yüksek tutarlı ve uzun vadeli kredi tahsis edildiği tespiti yer aldı. Söz konusu kredi süreçlerinde sorumluluğu bulunan banka yöneticileri hakkında Türkiye'de açılan mali sorumluluk ve zimmet davalarının ise hukuki sürecinin devam ettiği öğrenildi.

#NEW YORK #TMSF #BDDK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’deki FETÖ davasını TMSF kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA