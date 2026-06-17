ABD’deki FETÖ davasını TMSF kazandı

FETÖ okulu Brooklyn Amity School, Bank Asya'dan 2011'de aldığı standart dışı, 4 yıl sonra ödemeli 19 yıllık kredi borcunun ödemeleri darbe teşebbüsünden sonra kesildi. Darbe sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bankayı devralmasının ardından bu borcun ödenmesi için ABD'de dava açtı. Mahkeme, FETÖ'cülerin savunmalarını reddederken borcun faiziyle ödenmesine hükmetti. Türk yargısı tarafından ise kredinin usulsüz bir şekilde teminini sağlayan yetkililer hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

STANDART DIŞI YÖNTEM



TMSF, kontrolündeki müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi'nin ABD'de açtığı alacak davası karar duruşması 1 Haziran günü görüldü. New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu belirtilen Brooklyn Amity School'un kredi borcunu faiziyle birlikte geri ödemesi gerektiğine karar verdi.

"BORCU FAİZİYLE ÖDEYİN"



Dava konusu olan 15.5 milyon dolarlık kredi, Bank Asya tarafından 2011 yılında okul binasının satın alınması ve tadilat çalışmaları için tahsis edilmişti. Beş parça halinde kullandırılan kredinin, bankacılık sektöründe standartların dışında kabul edilen 19 yıl vadeli ve 4 yıl geri ödemesiz olarak verildiği dosyaya yansıdı. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre; söz konusu krediler, dönemin Banka Denetim Kurulu Üyesi ve A grubu hissedarlarından Ali Akbulut'un referansıyla sağlandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kredi taksitlerini ödemeyi durduran okul yönetimi, ABD'deki yargılama sürecinde Bank Asya'nın iflasının hukuki değil siyasi gerekçelerle gerçekleştiğini, bu nedenle kredi geri ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığını savundu. Ancak New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, 1 Haziran 2026 tarihli kararında bu iddiaları reddederek, borcun faizleriyle birlikte tahsil edilmesine hükmetti.

TÜRK YARGISINA HESAP VERECEK



Kredilere ilişkin düzenlenen BDDK raporlarında, borçlu kurum hakkında yeterli mali inceleme ve analiz yapılmadan yüksek tutarlı ve uzun vadeli kredi tahsis edildiği tespiti yer aldı. Söz konusu kredi süreçlerinde sorumluluğu bulunan banka yöneticileri hakkında Türkiye'de açılan mali sorumluluk ve zimmet davalarının ise hukuki sürecinin devam ettiği öğrenildi.