ABD’den 2. dünya savaşı sonrası rekor borçlanma! 2036’ya kadar bütçe açığı 3 trilyon doları aşacak

BÜTÇE AÇIĞI 3 TRİLYON DOLARI AŞACAK

Raporda, 2025 mali yılında 1,78 trilyon dolar olan federal bütçe açığının bu yıl 1,85 trilyon dolara çıkmasının beklendiği belirtildi. Açığın gelecek yıl 1,89 trilyon dolara ulaşacağı, 2036 yılında ise 3,12 trilyon dolara yükseleceği tahmin edildi.

Bütçe açığının tarihsel standartlara göre yüksek seviyelerde seyrettiği vurgulanan raporda, açığın GSYH'ye oranının 2026'da yüzde 5,8 ve 2036'da yüzde 6,7 olacağı öngörüldü. CBO, gelecek 10 yıl boyunca sürecek büyük bütçe açıklarının kamu borcunun istikrarlı biçimde artmasına yol açacağını değerlendirdi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ SINIRLI

Raporda ekonomik büyümeye ilişkin tahminlere de yer verildi. Geçen yıl yüzde 1,9 olarak öngörülen büyümenin 2026'da yüzde 2,2'ye çıkmasının beklendiği, 2027'de ise yüzde 1,8 seviyesinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

CBO'nun projeksiyonları, ABD'de mali disiplin ve borç sürdürülebilirliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.