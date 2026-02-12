Türkiye'nin en iyi haber sitesi
ABD'den 2. dünya savaşı sonrası rekor borçlanma! 2036'ya kadar bütçe açığı 3 trilyon doları aşacak

ABD'de kamu borcu alarm veriyor. Kongre Bütçe Ofisi'nin son tahminlerine göre, federal borcun GSYH'ye oranı 2030 yılında tarihi rekor seviyeye ulaşacak. Ülkenin borcu, 1946’da İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından kaydedilen yüzde 106’lık önceki zirvenin üzerine çıkacak.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal bütçe dengesi ve kamu borcuna ilişkin çarpıcı projeksiyonlarını içeren "Bütçe ve Ekonomik Görünüm: 2026-2036" raporunu yayımladı. Rapora göre, artan bütçe açıkları nedeniyle kamu borcunun milli gelire oranında tarihi seviyeler bekleniyor.

KAMU BORCUNDA REKOR BEKLENTİSİ

CBO, ABD'de kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 101'e çıkmasının öngörüldüğünü bildirdi. Raporda, söz konusu oranın 2030 sonunda yüzde 108'e yükselerek rekor seviyeye ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Bu oranın, 1946'da İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından kaydedilen yüzde 106'lık önceki zirvenin üzerine çıkacağına dikkat çekildi. Kamu borcunun GSYH'ye oranının 2036'da ise yüzde 120'ye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

BÜTÇE AÇIĞI 3 TRİLYON DOLARI AŞACAK

Raporda, 2025 mali yılında 1,78 trilyon dolar olan federal bütçe açığının bu yıl 1,85 trilyon dolara çıkmasının beklendiği belirtildi. Açığın gelecek yıl 1,89 trilyon dolara ulaşacağı, 2036 yılında ise 3,12 trilyon dolara yükseleceği tahmin edildi.

Bütçe açığının tarihsel standartlara göre yüksek seviyelerde seyrettiği vurgulanan raporda, açığın GSYH'ye oranının 2026'da yüzde 5,8 ve 2036'da yüzde 6,7 olacağı öngörüldü. CBO, gelecek 10 yıl boyunca sürecek büyük bütçe açıklarının kamu borcunun istikrarlı biçimde artmasına yol açacağını değerlendirdi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ SINIRLI

Raporda ekonomik büyümeye ilişkin tahminlere de yer verildi. Geçen yıl yüzde 1,9 olarak öngörülen büyümenin 2026'da yüzde 2,2'ye çıkmasının beklendiği, 2027'de ise yüzde 1,8 seviyesinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

CBO'nun projeksiyonları, ABD'de mali disiplin ve borç sürdürülebilirliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

