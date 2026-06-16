ABD’den FETÖ kararı! Bank Asya davasını TMSF kazandı

ABD MAHKEMESİ KREDİ BORCUNUN ÖDENMESİNE KARAR VERDİ

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF tarafından yönetilen Müflis Asya Katılım Bankası AŞ İflas İdaresinin ABD'de açtığı alacak davasında karar çıktı.

New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen Brooklyn Amity School'un kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

Davanın konusu, Bank Asya tarafından 2011 yılında okul binası alımı ve tadilat çalışmaları için kullandırılan toplam 15,5 milyon dolarlık kredi olurken, 5 ayrı parça halinde verilen kredilerin bankacılık sektöründe ender rastlanan şekilde 19 yıl vadeli ve 4 yıl geri ödemesiz olarak tahsis edildiği belirtildi.

Dosyadaki bilgilere göre, söz konusu kredilerin, dönemin Banka Denetim Kurulu Üyesi ve A grubu hissedarlarından Ali Akbulut'un referansı ile kullandırıldığı ifade edildi.