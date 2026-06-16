ABD’den FETÖ kararı! Bank Asya davasını TMSF kazandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) açtığı davayı kazandı.
ABD MAHKEMESİ KREDİ BORCUNUN ÖDENMESİNE KARAR VERDİ
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF tarafından yönetilen Müflis Asya Katılım Bankası AŞ İflas İdaresinin ABD'de açtığı alacak davasında karar çıktı.
New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen Brooklyn Amity School'un kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.
Davanın konusu, Bank Asya tarafından 2011 yılında okul binası alımı ve tadilat çalışmaları için kullandırılan toplam 15,5 milyon dolarlık kredi olurken, 5 ayrı parça halinde verilen kredilerin bankacılık sektöründe ender rastlanan şekilde 19 yıl vadeli ve 4 yıl geri ödemesiz olarak tahsis edildiği belirtildi.
Dosyadaki bilgilere göre, söz konusu kredilerin, dönemin Banka Denetim Kurulu Üyesi ve A grubu hissedarlarından Ali Akbulut'un referansı ile kullandırıldığı ifade edildi.
ALACAKLAR FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİL EDİLECEK
15 Temmuz darbe girişiminin ardından kredi ödemelerini durduran okul yönetiminin, ABD'deki davada Bank Asya'nın iflasının siyasi nedenlerle gerçekleştiğini ileri sürerek kredi geri ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığını savunduğu, ancak New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi'nin 1 Haziran 2026 tarihli kararında bu iddiaları esastan reddettiği aktarıldı.
Mahkeme, alacağın faizleriyle birlikte tahsil edilmesine karar verdi.
Öte yandan, kredilere ilişkin düzenlenen BDDK raporlarında borçlu hakkında yeterli mali inceleme yapılmadan yüksek tutarlı ve uzun süre geri ödemesiz kredi tahsis edildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu kredi süreçlerinde görev alan bazı banka yöneticileri hakkında Türkiye'de mali sorumluluk ve zimmet davalarının da sürdüğü öğrenildi.
Kararla birlikte TMSF'nin yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde ettiği değerlendirildi.