ABD’den İran’ın petrol ağına ağır yaptırım! 50’den fazla kişi, şirket ve gemi kara listeye alındı

ABD ile İran arasındaki gerilim yeni yaptırımlarla bir kez daha tırmandı. Washington yönetimi, İran'ın petrol ticaretini hedef alan yeni yaptırım paketini duyurarak, İranlı petrol taşımacılığı patronu Mohammad Hossein Shamkhani ile bağlantılı olduğu iddia edilen yasa dışı deniz taşımacılığı ve yaptırımlardan kaçınma ağına destek sağlayan 50'den fazla kişi, kuruluş ve gemiyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

PETROL İHRACATINI DESTEKLEYEN AĞ HEDEF ALINDI

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırımların İran'ın petrol ihracatını sürdürmesine yardımcı olduğu öne sürülen deniz taşımacılığı ağına yönelik olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bugün, Shamkhani'nin ve İran rejiminin, İran halkı acı çekerken kar elde etmeye devam etmesini sağlayan 50'den fazla kişi, kuruluş ve gemiyi yaptırım listesine alıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"PARAVAN ŞİRKETLER KULLANILIYOR"

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptırımlardan kaçınma ağının İranlı ve yabancı uyruklu kişi ve şirketlerin iş birliğiyle faaliyet yürüttüğünü savundu.

Açıklamada, "Shamkhani ağı, yaptırımlardan kaçınma planlarını yürütmek için İranlı ve yabancı uyruklu kişiler ile şirketlerin iş birliğine güvenmektedir. Ayrıca, yaptırıma tabi malların ticaretini yapmak ve bu ticaretten elde edilen gelirleri geri kazanmak konusunda ağın yeteneği açısından kritik öneme sahip denizaşırı paravan şirketleri kullanmaktadır" denildi.

"TÜM ARAÇLAR KULLANILACAK"

Washington yönetimi, İran'a yönelik ekonomik baskının süreceğinin de mesajını verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Rejimi eylemlerinden sorumlu tutmak için elimizdeki tüm araçları kullanacağız" ifadelerine yer vererek, yaptırımların İran'ın petrol gelirlerini sınırlandırmayı hedeflediğini vurguladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör