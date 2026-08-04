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Giriş Tarihi: 4.08.2026 15:23 Son Güncelleme: 4.08.2026 15:33

SON DAKİKA | ABD'den kritik Hürmüz açıklaması: Anlaşma bugün ya da yarın sağlanabilir!

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'la müzakerelerin sürdüğünü aktararak, bugün ya da yarın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması ihtimali olduğunu belirtti.

AA Ekonomi
SON DAKİKA | ABD’den kritik Hürmüz açıklaması: Anlaşma bugün ya da yarın sağlanabilir!
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ABD Hazine Bakanı Bessent, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'la müzakerelerin sürdüğünü vurgulayan Bessent, "Bugün ya da yarın (Hürmüz) Boğaz'ı açmak için bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var." ifadesini kullandı.

Bessent, İran'ın Boğaz'dan geçiş ücreti alıp almayacağı sorusuna ise "anlaşmanın boğazda serbest dolaşımı sağlayacağı" yanıtını verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada, "ABD ile müzakere halinde değiliz. Umman ile görüşmeler Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün, İran ile müzakerelerin devam ettiğini ve bu görüşmelerin iyi bir anlaşma imzalamak için "İran'ın son şansı" olduğunu belirtmişti.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#DONALD TRUMP #SCOTT BESSENT #HÜRMÜZ BOĞAZI

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SON DAKİKA | ABD'den kritik Hürmüz açıklaması: Anlaşma bugün ya da yarın sağlanabilir!
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