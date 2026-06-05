ABD’den Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel’e yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, Küba'ya yönelik yaptırım kararları duyuruldu. Açıklamada, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in yanı sıra eşi ve üvey oğlu ile eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun oğlu Alejandro Castro Espin ve torunu Raul Alejandro Castro Calis'in de yer aldığı 5 kişinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, bireylerin yanı sıra Küba Savunma Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu toplam 5 kurumun yaptırım listesine dahil edildiği aktarıldı. Listeye eklenen diğer kurumların ise kamu düzeni, turizm ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren teşkilat ve şirketlerden oluştuğu kaydedildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör