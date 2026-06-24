ABD’den nükleer enerji hamlesi: 10 reaktör için 17,5 milyar dolarlık destek

Finansmanın, özellikle tedarik süresi uzun olan kritik ekipmanların temininde kullanılarak Amerikan nükleer tedarik zincirinin güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

"Amerikan Nükleer Tedarik Zinciri Kredileri" programı kapsamında desteklenecek 5 proje, kamu hizmeti şirketleri ve enerji firmaları tarafından yürütülecek. Her kredi, tek bir sahada kurulacak iki reaktörü kapsayacak ve projelerde ABD'de lisanslı tek büyük ölçekli gelişmiş ticari reaktör modeli olan Westinghouse AP1000 teknolojisi kullanılacak. Bu yatırımlarla reaktörlerin devreye alınma sürecinin üç yıla kadar hızlandırılması amaçlanıyor.

Projelerde yer alan şirketlerin finansmandan yararlanabilmesi için proje başına 500 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar dolarlık öz sermaye taahhüdünde bulunmaları gerekecek. Her biri yaklaşık 1,1 gigavat kapasiteye sahip olacak 10 reaktörün tamamlandığında yaklaşık 10 milyon Amerikan hanesinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek üretim gücüne ulaşması bekleniyor. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, söz konusu kredilerin ülkenin nükleer enerji altyapısını ve tedarik zincirini yeniden güçlendirmede önemli bir rol üstleneceğini vurguladı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör