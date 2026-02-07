ABD'den Türk yatırımcılara düşük maliyetli yatırım daveti: “Avrupalılar konuşur, Türkler yapar”

"DÜNYANIN EN UCUZ DOĞAL GAZI BU BÖLGEDE"

Bölgenin doğal gaz üretim kapasitesine işaret eden Lord, Ohio, West Virginia ve Pensilvanya'nın küresel ölçekte önemli bir arz sunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ohio, West Virginia ve Pensilvanya tek başına bir ülke olsaydı, ABD'nin geri kalanı ve Rusya'nın ardından dünyanın üçüncü büyük doğal gaz üreticisi olurdu. ABD'nin en ucuz doğal gazı ve elektriği bu bölgede bulunuyor. Bu da enerji yoğun üretim için eşsiz bir kârlılık ve arz güvenliği sağlıyor."

"ENERJİ VE PAZAR AYNI YERDE"

Kesintisiz enerji ile güçlü piyasa koşullarının yatırımcılar açısından önemli avantaj sağladığını ifade eden Lord, bölgeye yatırım yapan çok uluslu bir şirket yöneticisinin sözlerini paylaştı: "Dünyanın her yerinde tesisler kurdum. Hep enerjiye mi yoksa müşterilere mi yakın olacağımı seçmek zorunda kaldım. Bu bölge, bu kararı vermek zorunda kalmadığım ilk yer, çünkü burada ikisi de var."

Lord, Türkiye'de gerçekleştirdikleri temasların ardından çok sayıda Türk şirketinin bölgede yatırım yapacağına inandıklarını söyledi.

KAYNAĞA NE KADAR YAKINSANIZ O KADAR KARINIZ OLUR

Shale Crescent USA Pazarlama Direktörü Greg Kozera da kaya gazı keşfi sonrası Ohio, West Virginia ve Pensilvanya'da sanayi yatırımlarının hız kazandığını belirtti.

Ucuz ve bol enerjinin özellikle çelik ve petrokimya sektörlerinde üretimi artırdığını ifade eden Kozera, altyapının sanayi yatırımları açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Kozera, Türk iş dünyasına şu tavsiyede bulundu:

"Yüksek enerji kullanıcısıysanız önce enerjiyi bulun. Enerji kaynağına ne kadar yakınsanız, uzun vadeli kârınız o kadar yüksek olur."

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ, AVRUPA'YA ELEŞTİRİ

Türkiye ve Avrupa'daki temaslarına değinen Kozera, iki bölgenin iş yapma kültürünü karşılaştırarak, "Avrupalılar konuşur, Türkler yapar. Türkiye'de yatırımcılar engellenmiyor, teşvik ediliyor. İstanbul-Ankara hattında yeni sanayi bölgeleri yükseliyor. Avrupa'da ise tesisler kapanıyor. Türkiye'nin Avrupa'da gerçek bir liderlik pozisyonu alması için büyük bir fırsat var." ifadelerini kullandı.