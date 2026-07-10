ABD’den Türkiye’ye yatırım sinyali! Nükleer enerjide yeni projeler yolda

ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) Direktör Yardımcısı Thomas Hardy, Washington'da düzenlenen toplantıda Türkiye'nin enerji yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hardy, Türkiye'nin küçük modüler reaktör (SMR) yatırımlarını değerlendirdiği süreçte USTDA'nın önemli katkılar sağlayabileceğini söyledi.

"DİJİTAL PROJELER ÖNEMLİ BİR YER TUTMAYA DEVAM EDECEK"

Türkiye ile dijital teknolojiler alanındaki iş birliğine de değinen Hardy, mayıs ayında siber güvenlik ve yapay zekâ alanlarında ABD'li şirketlerle görüşmeler yapmak üzere Türkiye'den gelen heyeti ağırladıklarını belirterek, "Türkiye programına baktığımızda dijital projeler, programlarımızın önemli bir bölümünü oluşturmaya devam edecek." dedi.

"NÜKLEER ENERJİ ALANINDAKİ DUYURULARI TAKİP EDİN"

Bu yıl Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile görüştüğünü aktaran Hardy, Türkiye'nin SMR yatırımlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Hardy, "Türkiye'nin SMR'lere yatırım yapmayı değerlendirirken USTDA'nın önemli bir rol oynayabileceği konusunda güçlü fikir birliğine vardık." ifadelerini kullandı.

Yakın dönemde yeni projelerin açıklanabileceğine işaret eden Hardy, "Yakın gelecekte hem kamu hem de özel sektörde nükleer enerji alanında USTDA'dan gelecek duyuruları yakından takip etmenizi öneririm." diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE DAHA YAKIN ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

USTDA'nın Türkiye'de jeotermal enerji ve dijital altyapı projelerinde uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Hardy, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Amerikan şirketlerinin Türkiye'de enerji projelerinin hayata geçirilmesine yönelik mevcut fırsatların farkına varmalarına yardımcı olmak amacıyla USTDA ile daha yakın işbirliği içinde çalışmak istemesinin nedeninin bu başarı geçmişi olduğunu düşünüyorum." dedi.

"YATIRIM KARARLARI İÇİN ZEMİN HAZIRLIYORUZ"

SMR teknolojisinin henüz gelişim aşamasında olduğunu ifade eden Hardy, "USTDA'nın görevi, bu reaktörler ticari ve filo düzeyinde devreye alınmaya hazır hale geldiğinde ülkelerin bu yatırım kararlarını alabilmeleri için zemin hazırlamak." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK HÜKÜMETİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

Türkiye'deki güçlü sanayi altyapısına dikkat çeken Hardy, hem elektrik üretimi hem de sanayinin ihtiyaç duyduğu ısı enerjisinde SMR teknolojisinin önemli katkılar sağlayabileceğini söyledi.

Hardy, "Çalışmalarımızın bir kısmının SMR'lerin devreye alınmasını destekleyecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla Türk hükümetindeki muhataplarımızla işbirliği yapmak olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkili, Türkiye'deki özel sektörle de temas halinde olacaklarını belirterek, nükleer enerjinin baz yük elektrik üretiminin yanı sıra sanayinin ısı ihtiyacının karşılanmasında da önemli fırsatlar sunduğunu sözlerine ekledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör