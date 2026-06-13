Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri AB’de konut krizi
Giriş Tarihi: 13.06.2026

AB’de konut krizi

AB’de konut krizi
  • ABONE OL

Avrupa ülkelerinde giderek artan konut ve kira fiyatları, AB Temel Hakları Ajansı'na göre "insan onurunu tehdit eden" boyutlara geldi. Ajans, AB'de 1.3 milyon kişinin evsiz olduğunu bildirdi. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın (FRA) barınma giderlerine dair raporunda, artan konut maliyetleri ve sosyal konut eksikliğinin Avrupa'da insan onurunu tehdit ettiği ifade edildi. Ajans, konut bedelini karşılayamayan ve evsiz kalma riski bulunan insan sayısının giderek arttığını ifade ederek bu konuda uyarılarda bulundu.

Rapor, Avrupa İstatistik Kurumu'nun (Eurostat) verilerine atıfta bulunarak, AB genelinde gayrimenkul alım fiyatlarının 2015 ile 2024 yılları arasında yüzde 53, kira fiyatlarının ise ortalama yüzde 17 arttığını kaydediyor. Tahminlere göre geçen yıl AB ülkelerinde, sokaklarda ve barınaklarda yaşam mücadelesi veren insan sayısı 1.3 milyon civarındaydı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
AB’de konut krizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA