AB’de konut krizi

Avrupa ülkelerinde giderek artan konut ve kira fiyatları, AB Temel Hakları Ajansı'na göre "insan onurunu tehdit eden" boyutlara geldi. Ajans, AB'de 1.3 milyon kişinin evsiz olduğunu bildirdi. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın (FRA) barınma giderlerine dair raporunda, artan konut maliyetleri ve sosyal konut eksikliğinin Avrupa'da insan onurunu tehdit ettiği ifade edildi. Ajans, konut bedelini karşılayamayan ve evsiz kalma riski bulunan insan sayısının giderek arttığını ifade ederek bu konuda uyarılarda bulundu.

Rapor, Avrupa İstatistik Kurumu'nun (Eurostat) verilerine atıfta bulunarak, AB genelinde gayrimenkul alım fiyatlarının 2015 ile 2024 yılları arasında yüzde 53, kira fiyatlarının ise ortalama yüzde 17 arttığını kaydediyor. Tahminlere göre geçen yıl AB ülkelerinde, sokaklarda ve barınaklarda yaşam mücadelesi veren insan sayısı 1.3 milyon civarındaydı.