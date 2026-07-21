AB’den Alibaba’ya 550 milyon euro ceza

Alibaba'nın e-ticaret hizmeti, yasa dışı ürünler sattığı gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından 550 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Alibaba'ya verilen cezanın, AB'nin içerik denetim kuralları kapsamında uygulanan en yüksek meblağ olduğu bildirildi. Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, AliExpress'in platformunda satılan güvenli olmayan veya sahte ürünleri gerektiği gibi değerlendirmediğini ve kuralları mütemadiyen ihlal eden satıcılara karşı ceza politikasını uygulamak için gerekli adımları atmadığını belirtti. Komisyon, 2024 yılından bu yana Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında onlarca şikayet nedeniyle Çinli şirketi soruşturuyordu.

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