AB’den yapay zeka içeriklerine zorunlu etiketleme dönemi: Deepfake ve AI üretimli içerikler açıkça belirtilecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, yapay zeka tarafından üretilen ya da manipüle edilen içeriklerin nasıl işaretleneceğine ilişkin gönüllü uygulama rehberinin kabul edildiği belirtildi.
Söz konusu düzenlemelerin, 2 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek Yapay Zeka Yasası kapsamındaki şeffaflık yükümlülüklerinin uygulanmasını destekleyeceği ifade edildi.
Yeni kurallar doğrultusunda, deepfake içeriklerin yanı sıra kamuoyunu ilgilendiren konularda yayımlanan yapay zeka üretimi veya yapay zeka destekli olarak değiştirilmiş metinlerin açık bir şekilde etiketlenmesi gerekecek. Ayrıca vatandaşlar, sohbet botları ve benzeri yapay zeka sistemleriyle iletişim kurduklarında karşılarında bir insan bulunmadığı konusunda bilgilendirilecek.
AB Komisyonu, bu uygulamanın internet kullanıcılarının karşılaştıkları içeriklerin yapay zeka tarafından oluşturulup oluşturulmadığını daha kolay anlayabilmelerine katkı sağlayacağını vurguladı.
Özellikle son yıllarda hızla artan deepfake içeriklerin yanlış bilgilendirme ve manipülasyon amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtilirken, kuralların yalnızca yapay zeka geliştiricilerini değil, bu teknolojilerle içerik üreten medya kuruluşlarını, internet platformlarını ve diğer kullanıcıları da kapsadığı aktarıldı.
AB'nin Yapay Zeka Yasası çerçevesinde getirilen şeffaflık düzenlemeleri sayesinde, yapay zeka kaynaklı içeriklerin gerçek içeriklerden daha kolay ayırt edilmesi amaçlanıyor. Böylece vatandaşların sahte görüntü, video ve ses kayıtlarından kaynaklanabilecek yanıltıcı içeriklere karşı daha etkin şekilde korunması hedefleniyor.