AB’den yapay zeka içeriklerine zorunlu etiketleme dönemi: Deepfake ve AI üretimli içerikler açıkça belirtilecek

Yeni kurallar doğrultusunda, deepfake içeriklerin yanı sıra kamuoyunu ilgilendiren konularda yayımlanan yapay zeka üretimi veya yapay zeka destekli olarak değiştirilmiş metinlerin açık bir şekilde etiketlenmesi gerekecek. Ayrıca vatandaşlar, sohbet botları ve benzeri yapay zeka sistemleriyle iletişim kurduklarında karşılarında bir insan bulunmadığı konusunda bilgilendirilecek.

AB Komisyonu, bu uygulamanın internet kullanıcılarının karşılaştıkları içeriklerin yapay zeka tarafından oluşturulup oluşturulmadığını daha kolay anlayabilmelerine katkı sağlayacağını vurguladı.