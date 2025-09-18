ABD’li 20 dev şirket Türkiye’ye yatırımı konuşacak

17. Türkiye Yatırım Konferansı (TRICON) için geri sayım başladı. 22-24 Eylül 2025 tarihlerinde New York'ta düzenlenecek konferansta, 20 dev Amerikan şirketinin üst düzey yöneticileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Konferans, bakanlar, şirket yöneticileri ve yatırımcıların katılımıyla Türkiye-ABD ticari ilişkilerinde yeni iş ve yatırım fırsatlarının kapısını aralayacak. Üç gün boyunca Türkiye'deki yatırım fırsatları kapsamlı olarak ele alınacak ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için karşılıklı temaslarda bulunulacak. Toplantıda Türkiye'nin global devlere sunduğu yatırım fırsatları masaya yatırılacak. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen konferansın bu yıl da Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceğinin şekillendirmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Konferansın açılış günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlenecek. Fortune 100 listesinde yer alan 20 Amerikan şirketinin CEO ve üst düzey yöneticilerinin de katılacağı toplantıda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Murat Özyeğin yer alacak. Görüşmelerde Türkiye'nin sunduğu yatırım imkânları, stratejik sektörlerde iş birliği fırsatları ve doğrudan yatırım stratejileri ele alınacak. Açılış günü ayrıca Türk ve ABD'li iş insanlarının katılımıyla New York Halk Kütüphanesi'nde seçkin bir resepsiyon düzenlenecek.

ENERJİ MERKEZİ OLMA VİZYONU

Konferansın ikinci gününde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ABD'li enerji şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek. Bayraktar, Türkiye'nin enerji sektöründeki yatırım fırsatlarını ve bölgesel enerji merkezi olma vizyonunu paylaşacak. Yenilenebilir enerji, petrol ve doğalgaz arama-üretim projeleri, enerji depolama teknolojileri, elektrik iletim altyapısı ve hidrojen yatırımları toplantının ana gündem maddeleri olacak. Konferansın son gününde, TAİK ve JP Morgan iş birliğiyle düzenlenecek geniş katılımlı oturumda 150'den fazla Amerikalı kurumsal yatırımcı ve fon yöneticisi Türkiye ekonomisini dinleyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni açıklanan Orta Vadeli Program (2026-2028) kapsamında Türkiye'nin enflasyonla mücadele, mali disiplin ve yatırım ortamını iyileştirme hedeflerini küresel finans çevreleriyle paylaşacak. Ayrıca kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelecek.

GÜMRÜK TARİFELERİ

ABD ile ticaret ve para politikası gündemde Konferansta Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dış ticaret stratejisini ve ABD ile ilişkilerdeki fırsatları aktaracak. Bakan Bolat ayrıca, Trump yönetiminin açıkladığı yeni gümrük tarifelerine karşı izlenecek yol haritasını ve ticaret anlaşması görüşmelerindeki son durumu paylaşacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise para politikası, enflasyon görünümü ve finansal istikrar konularında değerlendirmelerde bulunacak. Üç gün boyunca yatırım fırsatları konuşulacak.