ABD’li gazeteden toplu işten çıkarma kararı! WP’de her 3 çalışandan 1’i işten çıkarılacak

ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesinin, çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'unu kapsayacak geniş çaplı bir işten çıkarma sürecine başladığı öne sürüldü.

The New York Times'a konuşan kaynaklara göre, WP yönetimi çalışanlarına yönelik işten çıkarmalara ilişkin bilgilendirme yaptı. Yetkililer, sürecin spor servisinin yanı sıra yerel ve uluslararası haberler başta olmak üzere birçok departmanı önemli ölçüde etkilemesinin beklendiğini ifade etti.

İddiaya göre işten çıkarmalar, gazete bünyesindeki çalışanların yaklaşık üçte birini kapsayacak.

Kaynaklar, WP Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray'in çalışanlarla yapılan toplantıda, şirketin ciddi mali kayıplar yaşadığını dile getirdiğini ve mevcut yayın modelinin okuyucuların ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını söylediğini aktardı. Murray'in, işten çıkarmalardan tüm departmanların etkilenebileceğine işaret ettiği belirtildi.