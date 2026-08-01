ABD’nin veri merkezlerine Türk enerjisi yolda

Türkiye'nin enerji arz güvenliğine yaptığı yatırımlar her geçen gün dünya sahnesine çıkarken, Türk şirketleri de bu alandaki yatırımlarıyla göğsümüzü kabartıyor. Yüzer enerji çözümlerinde lider konumunda bulunan Karadeniz Holding de bu şirketlerden biri. 15 ülkeye yüzer santrallerle elektrik veren Karadeniz Holding, uluslararası markası Karpowership aracılığı ile son dönemde radarına veri merkezlerinin yüzde 95'inin yer aldığı Amerika'ya aldı. Söz konusu hedefi açıklayan Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, bu amaçla Amerika'da yatırım yaptıklarını söyledi. Texas Brownsville'de tersane satın aldıklarını söyleyen Yılmaz, "Planlama aşamasındaki 15 bin megavatlık kapasitemizde ise ana hedefimiz ABD ile hızla büyüyen veri merkezleri" dedi.

YENİ ÜLKELERLE BÜYÜYOR

Halen Gana, Gabon, Senegal, Mozambik, Fildişi Sahili, Sierre Leone, Sudan, Guniea Conakry, Irak, Brezilya, Guyana, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Küba ve Yeni Kaledonya olmak üzere 15 ülkeye elektrik veren Karpowership filosu, gün geçtikçe büyümesini sürdürüyor. Meksika ve Costa Rica ile yeni anlaşma sağlayan holding, süreci başarıyla yürütüyor. Yılmaz, bu ülkelerin yanı sıra halen görüştükleri diğer ülkelerle kapasitelerinin 10 GW'a ulaşacağı bilgisini paylaştı. Yılmaz, planlama aşamasında 15 bin MW'lık daha kapasite olduğunun da altını çizdi.

TUNUS'TA İNGİLİZLERLE YARIŞTI

Arap Baharı'ndan sonra büyük değişim yaşayan Tunus da özel sektörden enerji alımı yaparak bir ilke imza attı. Yılmaz, "Yatırımların gecikmesi, askıya alınması gibi sebeplerle Tunus tarihinde ilk kez '15 günde 400 megavat sağlama' şartıyla ihale açtılar. İhaleye biz ve bir İngiliz firması girdi. Biz Tunus'un tüm ihtiyacını karşılayacak şekilde 400 megavat teklif verdik, İngilizler ise ancak 50 megavat önerebildi. Şu an bütün ekibimiz Tunus'ta, kontrat detaylarını tamamlamak için görüşmeleri sürdürüyor. Kontrat tamamlandığında ülke ilk kez bu şekilde özel elektrik kullanımına başlayacak" dedi.

SOSYAL ETKİ PROGRAMI

Karadeniz Holding ve uluslararası markası Karpowership, toplumsal fayda odaklı çalışmalarına stratejik bir halka daha ekledi. Future Grandmasters programı ile genç satranç yeteneklerini keşfedip gelişimlerini destekleyen şirket, bu küresel platformun uluslararası startını Türkiye'de, ülkemizin gururu Büyükusta Ediz Gürel'in katılımıyla verdi. Karpowership, "enerjinin elektrikten çok daha fazlası" olduğu vizyonuyla toplumsal kalkınma projeleri kapsamında 16 yaş altı gençlerin gelişimini odağa alan yeni bir program başlattı.