Abdülhamid Han 3 yılda 9 sondaj yaptı

Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arama çalışmalarını hızlandırmak amacıyla enerji filosuna kattığı 7. nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, görevde 3 yılı geride bıraktı. Gemi, Türkiye Petrolleri (TPAO) tarafından 2022 yılında milli enerji filosuna dâhil edilmişti. 7. nesil derin deniz sondaj gemisi sınıfında yer alan Abdülhamid Han, 3 bin 650 metre su derinliğinde çalışabilme kapasitesine ve 12 bin 120 metre maksimum sondaj derinliğine sahip. 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan gemi, teknik özellik ve donanımlarıyla dikkat çekiyor.Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Abdülhamid Han, 9 Ağustos 2022'de törenle Mersin'in Taşucu Limanı'ndan ilk görev yeri olan Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusuna uğurlandı. Bugüne kadar Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 9 kuyuda sondaj yapan gemi, Akdeniz'deki Yörükler-1, Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında sondaj faaliyetleri yürüttü. Karadeniz'deki ilk sondajını ise 8 Kasım 2024'te Amasra-4 kuyusunda gerçekleştirdi. Abdülhamid Han, Karadeniz'de Amasra-4 kuyusunun yanı sıra Türkali-19, Türkali-23, Türkali-27, Türkali-28, Göktepe-3 kuyuda sondaj faaliyetlerini tamamladı.Göktepe-3 kuyusunda bu yıl 27 Mart'ta başlayan çalışmalarını mayıs ayında tamamlayan Abdülhamid Han, Karadeniz'den gelen yeni müjdenin de mimarı oldu. Gemi, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptı. Bu miktar ile Türkiye'deki konutların doğal gaz ihtiyacı yaklaşık 3.5 yıl boyunca karşılanabilirken söz konusu doğal gaz keşfinin ekonomik değerinin ise 30 milyar dolar olduğu hesaplanıyor.Çalıştığı 10'uncu kuyudaki faaliyetlerine de devam eden gemi, halihazırda Karadeniz'deki Türkali-33 kuyusunda sondaj çalışmaları yürütüyor.Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "3 yıl önce bugün enerjide bağımsızlık yolunda önemli bir adım atıldı. Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz yeni keşifler için ilk görevine yelken açtı. Geride kalan 3 yılda derinlere indikçe umudu yüzeye çıkardı ve 75 milyar metreküplük keşifle milletimize büyük bir gurur yaşattı. Biz inanıyoruz ki bu sadece bir başlangıç. Hedefimiz belli; Enerjide tam bağımsız Türkiye" ifadelerini kullandı.