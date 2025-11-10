Abdülhamid Han Karadeniz görevinde 1 yılını tamamladı

Türkiye'nin denizlerdeki hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerine hız vermek amacıyla enerji filosuna kattığı yedinci nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han sondaj gemisi, Karadeniz'deki görevinde 1 yılı geride bıraktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han sondaj gemisi, 2022'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine dahil edildi. 7'nci nesil derin deniz sondaj gemisi sınıfında yer alan Abdülhamid Han, 3 bin 650 metre su derinliğinde çalışabilme kapasitesine ve 12 bin 120 metre maksimum sondaj derinliğine sahip olma özelliği taşıyor.İlk görev yeri Akdeniz olan Abdülhamid Han, bu bölgedeki ilk sondajını 10 Ağustos 2022'de Yörükler-1 kuyusunda yaptı. Abdülhamid Han, halihazırda Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına devam ediyor. Açıklamada, Abdülhamid Han'ın, Karadeniz'deki görev süresi boyunca önemli bir doğal gaz keşfine imza attığı belirtilerek, "Göktepe-3 kuyusunda bu yıl 27 Mart'ta çalışmaya başlayan Abdülhamid Han, 17 Mayıs 2025'te Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptı. Bu miktar ile Türkiye'deki konutların doğal gaz ihtiyacının yaklaşık 3.5 yıl boyunca karşılanabildiği, söz konusu doğal gaz keşfinin ekonomik değerinin ise 30 milyar dolar olduğu hesaplanıyor" ifadeleri kullanıldı.Envanterine kattığı iki yeni gemi ile sondaj gemisi sayısını 6'ya çıkaran Türkiye, dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip ülkesi konumuna geldi. Enerji filosunda bulunan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri, halihazırda Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapıyor.Filoya yeni eklenen gemilerinden birinin Karadeniz'deki, diğerinin de Akdeniz'deki operasyonlarda kullanılması planlanıyor.