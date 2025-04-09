ABD savaşa 90 gün ara verdi. Sadece Çin’e vergiyi yüzde 125’e çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Çin'e uygulanacak yüzde 104'lük gümrük vergisinin 'efsanevi' olacağını söyledikten sonra Çin de ABD'ye yüzde 84 gümrük vergisi getirdi. Çin Maliye Bakanlığı da, ABD'den ithal edilen tüm mallara yüzde 84 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bakanlık, yeni ücretlerin 09 Nisan TSİ saat 20:01 (10 Nisan saat 12:01 CST) itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi. Pekin ayrıca altı ABD firmasını "güvenilmez kuruluşlar listesine", 12 ABD kuruluşunu da ihracat kontrol listesine ekledi.

ÇİN HARİÇ ARA VERDİ

Dün gün içinde yaşanan bu gelişmelerin ardından akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, ülke bazında yeni uygulamaya koyduğu gümrük vergilerini Çin hariç, tüm ticaret ortakları için, evrensel bir oran olan yüzde 10'a düşürdü. Ayrıca 90 günlük bir 'durdurma' kararı aldı. Beyaz Saray, Çin'in gümrük vergisi oranının derhal yüzde 125'e çıkarılacağını duyurdu.

Beyaz Saray danışmanları, bu geri adımın bir strateji olduğunu iddia ederek, geçtiğimiz hafta büyük piyasa kayıplarına yol açan büyük tarifelerin sadece göstermelik olduğunu öne sürdü.

ÇİN'E YÜZDE 125'E ÇIKARDI

Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Trump'ın Çin'e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 125'e çıkarma kararının "kötü aktörlerle ilgili" olduğunu ve başkanın Pekin'e uygulanan gümrük vergilerini artırma kararını "onların gerilimi tırmandırma konusundaki ısrarları nedeniyle" aldığını söyledi. Bessent, "Buna ticaret savaşı demiyorum ancak Çin'in gerilimi tırmandırdığını ve Başkan Trump'ın buna çok cesurca yanıt verdiğini ve ticaret ortaklarımızla bir çözüm üzerinde çalışacağımızı söylüyorum" dedi. Bessent, Vietnam, Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi diğer ülkelerle de devam eden müzakerelerin altını çizdi.

AVRUPA'DAN İLK HAMLE GELDİ

Avrupa Birliği ülkeleri de, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerine karşı bloğun ilk karşı önlemlerini dün onayladı. AB ülkelerinin yüzde 20'lik vergiye ilk olarak bir dizi ABD ürünü üzerinden karşılık verecek. Kümes hayvanları, portakal suyu, pirinç, tütün, soya fasulyesi, alüminyum ve çelik, lüks yatlar, motosikletler, elmaslar, makyaj ürünleri ve giyim gibi geniş bir yelpazedeki Amerikan ürünleri hedef alınacak. ABD'nin 24 milyar dolarlık hamlesine karşılık Avrupa'nın 22.1 milyar euro değerinde ürünlere yüzde 25'e kadar gümrük vergisi uygulaması amaçlanıyor.

BORSALARDA TARİHİ RALLİ

Trump'ın tarifelerinin devreye girmesi ile zaten düşen Avrupa borsaları Çin'den gelen haberle bir kez daha sarsıldı. Avrupa borsaları sert düşüşler yaşadı. Londra'da endeks yüzde 4 düştü. Fransız CAC 40 yüzde 3.8, Almanya'nın DAX endeksi ise yüzde 3.9 değer kaybı yaşadı. ABD borsalarında da endekslerde açılışta, yüzde 2'yi aşan düşüşler görüldü. Ancak akşam saatlerinde gelen kararla birlikte borsalar tarihi bir ralliye imza attı. Nasdaq yüzde 8.8, S&P 500 yüzde 6.9 Dow Jones yüzde 5.9 gibi yüksek bir oranda artış yakaladı. Gün içinde yüzde 10'luk oynamalar oldu.